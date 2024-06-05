В Москве задержали членов экстремистской организации

В Москве задержали группу из семи человек, которых подозревают в организации и участии в экстремистском сообществе. По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, этот коллектив планировал нападения на сотрудников правоохранительных органов.