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Posted Вчера, 14:30

Published Вчера, 14:30

Modified Вчера, 14:33

Updated Вчера, 14:33

В Москве задержали членов экстремистской организации

5 июня 2024, 14:30
В Москве задержали группу из семи человек, которых подозревают в организации и участии в экстремистском сообществе. По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, этот коллектив планировал нападения на сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, группировка создана летом прошлого года. Её участники использовали для координации своей деятельности социальную сеть, где набирали новых участников, включая несовершеннолетних. Об этом пишет 360.ru.

Группа очень тщательно обеспечивала безопасность своих разговоров. В чатах, где планировались нападения, присутствовали только люди, разделяющие взгляды и убеждения основателей сообщества.

Личности подозреваемых были установлены московскими криминалистами в ходе совместной работы с ФСБ и полицией. При поддержке бойцов Росгвардии 5 июня были проведены обыски в квартирах подозреваемых в рамках расследования уголовного дела об экстремистской деятельности.

Задержанных доставили в следственное отделение для проведения допросов и других необходимых мероприятий. В ходе расследования сотрудники ведомства намерены выявить личности остальных участников этой группировки.

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