properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Вчера, 07:54

Published Вчера, 07:54

Modified Вчера, 07:56

Updated Вчера, 07:56

В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части

В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части

5 июня 2024, 07:54
Фото: 1MI
По данному факту проводится проверка.

В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

По словам очевидца, люк открыт возле въезда на Южное кладбище, между двумя камерами, в сторону микрорайона Островского по левой полосе. Опознавательных знаков об опасности для водителей никаких не было.

В ГИБДД Перми сообщили, что по данному факту проводится проверка. В настоящий момент на южной дамбе проводится ремонт проезжей части.

Читайте также:
Из-за водителя иномарки в Перми получили травмы две пассажирки автобусаЕсть пострадавший. Из-за нарушения ПДД пермячкой на иномарке Лада врезалась в деревоВ Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»
#Происшествия#Пермь#Гибдд#Ремонт#Водители#Проверка#Свердловский район#Автомобиль#Люк#Очевидец#Опасность#Телеграм-канал#ЧП Пермь | новости#Проезжая часть#Въезд#Южное кладбище#Микрорайон Островского
Подпишитесь
Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
Сегодня, 12:43
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
Сегодня, 11:34
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
Сегодня, 10:48
В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве
Сегодня, 08:04
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Сегодня, 09:39
Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима
Сегодня, 09:06
"