Posted Вчера, 07:54
Published Вчера, 07:54
Modified Вчера, 07:56
Updated Вчера, 07:56
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
По словам очевидца, люк открыт возле въезда на Южное кладбище, между двумя камерами, в сторону микрорайона Островского по левой полосе. Опознавательных знаков об опасности для водителей никаких не было.
В ГИБДД Перми сообщили, что по данному факту проводится проверка. В настоящий момент на южной дамбе проводится ремонт проезжей части.