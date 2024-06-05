В Перми из-за лопнувшего колеса грузовик наехал на бетонное ограждение и опрокинулся

Posted Вчера, 04:14
Published Вчера, 04:14
Modified Вчера, 04:16
Updated Вчера, 04:16
Вчера, 4 июня, на трассе Пермь-Краснокамск фура въехала в ограждение и опрокинулась. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
В пресс-службе ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что ДТП произошло в Кировском районе. По предварительным данным, со стороны Краснокамска в сторону Перми двигался грузовой самосвал МАН под управлением 51-летнего мужчины. В районе 482,7 км трассы М-7 «Волга» у машины лопнуло колесо, в результате этого водитель допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием грузовика.
Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.