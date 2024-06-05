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Posted Вчера, 04:14

Published Вчера, 04:14

Modified Вчера, 04:16

Updated Вчера, 04:16

В Перми из-за лопнувшего колеса грузовик наехал на бетонное ограждение и опрокинулся

В Перми из-за лопнувшего колеса грузовик наехал на бетонное ограждение и опрокинулся

5 июня 2024, 04:14
Фото: телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 4 июня, на трассе Пермь-Краснокамск фура въехала в ограждение и опрокинулась. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

В пресс-службе ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что ДТП произошло в Кировском районе. По предварительным данным, со стороны Краснокамска в сторону Перми двигался грузовой самосвал МАН под управлением 51-летнего мужчины. В районе 482,7 км трассы М-7 «Волга» у машины лопнуло колесо, в результате этого водитель допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием грузовика.

Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Грузовик#Ограждение#Колесо
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