В Перми из-за лопнувшего колеса грузовик наехал на бетонное ограждение и опрокинулся

В пресс-службе ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что ДТП произошло в Кировском районе. По предварительным данным, со стороны Краснокамска в сторону Перми двигался грузовой самосвал МАН под управлением 51-летнего мужчины. В районе 482,7 км трассы М-7 «Волга» у машины лопнуло колесо, в результате этого водитель допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием грузовика.