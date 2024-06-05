В Перми нашли подрядчика на восстановление памятника старинного училища

В 1883 году пермский купец и золотопромышленник Иван Базанов скончался в Иркутске, оставив 100 тысяч рублей на благотворительные цели. Его внучатый племянник Николай Базанов исполнил завещание в 1888 году, передав деньги для строительства начального четырёхклассного училища. Здание было построено в 1903 году архитектором Василием Попатенко и названо Екатерино-Петровским. Училище стало центром образования и культуры, принимало множество учеников и организовывало культурные мероприятия. В разные годы здесь располагались различные образовательные учреждения, включая Пермский институт народного образования и Пермское музыкальное училище.