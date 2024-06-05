В Перми нашли подрядчика на восстановление памятника старинного училища

Posted Вчера, 06:22
Published Вчера, 06:22
Modified Вчера, 06:24
Updated Вчера, 06:24
В Перми нашли подрядчика на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Училище Екатерино-Петровское с оградой». В конкурсе приняли участие две организации, данные которых не уточняются. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Стоимость контракта составила 8 млн 589 тыс. рублей. Речь идет о здании на ул. Екатерининская, 71. Проектом предусмотрен ремонт помещений первого этажа. До начала производства строительно-монтажных работ исполнитель обязуется разработать и утвердить проекты производства работ (ППР) на демонтажные работы, строительно-монтажные работы. Ремонт должен начаться 16 июня, а завершиться — 30 сентября 2024 года.
В 1883 году пермский купец и золотопромышленник Иван Базанов скончался в Иркутске, оставив 100 тысяч рублей на благотворительные цели. Его внучатый племянник Николай Базанов исполнил завещание в 1888 году, передав деньги для строительства начального четырёхклассного училища. Здание было построено в 1903 году архитектором Василием Попатенко и названо Екатерино-Петровским. Училище стало центром образования и культуры, принимало множество учеников и организовывало культурные мероприятия. В разные годы здесь располагались различные образовательные учреждения, включая Пермский институт народного образования и Пермское музыкальное училище.
В 1993 году здание было признано памятником архитектуры регионального значения.