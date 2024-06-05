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Posted Вчера, 12:00

Published Вчера, 12:00

Modified Вчера, 12:00

Updated Вчера, 12:00

В Перми в День города пройдет «Парад трамваев»

В Перми в День города в «Параде трамваев» поучаствуют десять вагонов

5 июня 2024, 12:00
Фото: администрация губернатора Пермского края

В Перми в День города пройдет «Парад трамваев»

Кроме пассажирских, пермяки смогут увидеть служебные трамваи.

В Перми в День города пройдет «Парад трамваев». Он приурочен к 95-летию открытия трамвайного движения в городе, сообщают в мэрии.

Праздничная колонна начнет движение в 11:20 из депо «Красный октябрь» и будет следовать по улицам Трамвайная, Дзержинского, Окулова, Петропавловская, Куйбышева, Ленина, совершит разворот на трамвайном кольце в Разгуляе и проследует по тому же маршруту обратно в депо.

При прохождении колонны у главной сцены на эспланаде в 12:00, зрителям расскажут интересные факты об истории трамвая и каждой из моделей.

В параде примут участие шесть пассажирских и четыре служебных вагона. Возглавлять праздничную колонну трамваев вагон модели КТМ-5. В составе колонны будут еще два вагона производства Усть-Катавского вагоностроительного завода — КТМ-19 и КТМ-23, модель АКСМ-60102 белорусского производства. Эти модели поступали в наш город в 2008–2012 годы. Замкнут вереницу пассажирских вагонов новые современные трамваи — «Львёнок» и самый длинный трамвай в России — «Лев».

Также в составе колонны можно будет увидеть специальные служебные вагоны, которые используются для выполнения работ по обслуживанию трамвайных путей и контактной сети, очистке снега и перевозке грузов.

Кроме того, в этот праздничный день состоится награждение семейных династий трамвайного депо и почетных водителей.

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#Пермь#День города#Транспорт#Вагоны
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