В Перми в День города в «Параде трамваев» поучаствуют десять вагонов

В параде примут участие шесть пассажирских и четыре служебных вагона. Возглавлять праздничную колонну трамваев вагон модели КТМ-5. В составе колонны будут еще два вагона производства Усть-Катавского вагоностроительного завода — КТМ-19 и КТМ-23, модель АКСМ-60102 белорусского производства. Эти модели поступали в наш город в 2008–2012 годы. Замкнут вереницу пассажирских вагонов новые современные трамваи — «Львёнок» и самый длинный трамвай в России — «Лев».