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Published Вчера, 12:50

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

В Перми 16 июня откроется второй ресторан итальянской кухни «Перчини»

В Перми в середине июня откроется второй ресторан сети «Перчини»

5 июня 2024, 12:50
Фото: perchini.ru

В Перми 16 июня откроется второй ресторан итальянской кухни «Перчини»

Первое заведение появилось в центре города прошлым летом.

Второй семейный ресторан сети «Перчини» откроется в Перми 16 июня. Он будет находиться в первом корпусе на третьем этаже ТРК «Семья», первым обратило внимание издание «Вкурсе.ру».

В заведении уже можно забронировать столик. Ресторан станет 35-м, открытым под этим брендом. В «Перчини» подается современная итальянская кухня — пицца на тонком тесте, паста ручной работы и мясо на огне. В интерьере изображены репродукции фресок известных художников Микеланджело и Боттичелли.

В Перми уже есть ресторан «Перчини» — он находится на ул. Ленина, 68. Он открылся в июле прошлого года. Заведения сети есть в Москве, Новосибирске, Иркутске, Барнауле и других городах.

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#Общество#Пермь#Общепит#Ресторан
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