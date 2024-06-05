В Перми в середине июня откроется второй ресторан сети «Перчини»

Posted Вчера, 12:50
Published Вчера, 12:50
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Второй семейный ресторан сети «Перчини» откроется в Перми 16 июня. Он будет находиться в первом корпусе на третьем этаже ТРК «Семья», первым обратило внимание издание «Вкурсе.ру».
В заведении уже можно забронировать столик. Ресторан станет 35-м, открытым под этим брендом. В «Перчини» подается современная итальянская кухня — пицца на тонком тесте, паста ручной работы и мясо на огне. В интерьере изображены репродукции фресок известных художников Микеланджело и Боттичелли.
В Перми уже есть ресторан «Перчини» — он находится на ул. Ленина, 68. Он открылся в июле прошлого года. Заведения сети есть в Москве, Новосибирске, Иркутске, Барнауле и других городах.