В Пермском округе временно закроют железнодорожный переезд

«В период ремонта железнодорожного переезда 1480 км 2 перегона Юг-Кукуштан будет закрыт для пропуска автотранспорта 5 и 6 июня с 23:00 до 06:00. При возникновении внештатных ситуаций временный пропуск тяжелой и пожарной техники через переезд обеспечат круглосуточно», — написали власти округа на официальном сайте.