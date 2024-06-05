Posted Вчера, 03:38
Published Вчера, 03:38
Modified Вчера, 03:47
Updated Вчера, 03:47
В Пермском округе временно закроют железнодорожный переезд на перегоне Юг-Кукуштан ввиду проведения ремонта. Ограничение введут 5 и 6 июня с 23:00 до 06:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
«В период ремонта железнодорожного переезда 1480 км 2 перегона Юг-Кукуштан будет закрыт для пропуска автотранспорта 5 и 6 июня с 23:00 до 06:00. При возникновении внештатных ситуаций временный пропуск тяжелой и пожарной техники через переезд обеспечат круглосуточно», — написали власти округа на официальном сайте.
Во время действия ограничения движение транспорта будет организовано только по одной полосе на ул. Забайкальской.