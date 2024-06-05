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Posted Вчера, 03:38

Published Вчера, 03:38

Modified Вчера, 03:47

Updated Вчера, 03:47

В Пермском округе временно закроют железнодорожный переезд

В Пермском округе временно закроют железнодорожный переезд

5 июня 2024, 03:38
Фото: 1MI
Ограничение будет действовать 5 и 6 июня с 23:00 до 06:00.

В Пермском округе временно закроют железнодорожный переезд на перегоне Юг-Кукуштан ввиду проведения ремонта. Ограничение введут 5 и 6 июня с 23:00 до 06:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В период ремонта железнодорожного переезда 1480 км 2 перегона Юг-Кукуштан будет закрыт для пропуска автотранспорта 5 и 6 июня с 23:00 до 06:00. При возникновении внештатных ситуаций временный пропуск тяжелой и пожарной техники через переезд обеспечат круглосуточно», — написали власти округа на официальном сайте.

Во время действия ограничения движение транспорта будет организовано только по одной полосе на ул. Забайкальской.

Фото: Администрация Пермского округа
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#Ремонт#Ограничение#Железнодорожный переезд#Пожарная техника#Пермский округ#Автотранспорт#Ул. Забайкальская
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