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Posted Вчера, 11:05

Published Вчера, 11:05

Modified Вчера, 11:07

Updated Вчера, 11:07

В Прикамье здание бывшей больницы вместе с участком продают за 590 тысяч рублей

В Прикамье здание бывшей больницы вместе с участком продают за 590 тысяч рублей

5 июня 2024, 11:05
Фото: Авито
Стоимость одного квадратного метра актива составила всего 177 рублей.

В Кизеле продается участок с разрушенным зданием бывшей больницы по ул. Народной Памяти, 8, за 590 тыс. рублей. Площадь участка составляет 92 тыс. кв. м., площадь больницы — 3,3 тыс. кв. м. Стоимость одного квадратного метра актива — 177 рублей. Первым на объявление о продаже обратило внимание «Ъ-Прикамье».

Судя по кадрам, сооружение представляет из себя трехэтажное здание нежилого размещения находится в аварийном состоянии. Крыши нет, помещения заросли растениями и кустарниками, кирпичная кладка начала разрушаться, окна все выбиты. «Здание под снос. Можно размежевать участок на два и часть со зданием отдать городу, который здание снесет, а вам останется часть участка в центре города», — пишет автор объявления на Авито.

Бывшая больница находится в транспортной доступности, рядом имеется бесплатная парковка (подходит и для грузового транспорта). При покупке актива в подарок прилагаются два нежилых здания, оба находятся в Кизеле. Одно сооружение располагается на ул. Няровской, 20 (1431,5 кв.м), второе — на ул. Няровская, 40 (184.7 кв.м).

По данным из открытых источников, терапевтическое отделение больницы 1954 года постройки. Закрыто учреждение было в 2004 году.

Фото: Авито
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#Кизел#Продажа#Больница#Участок#Разрушенное здание
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