В Прикамье здание бывшей больницы вместе с участком продают за 590 тысяч рублей

Судя по кадрам, сооружение представляет из себя трехэтажное здание нежилого размещения находится в аварийном состоянии. Крыши нет, помещения заросли растениями и кустарниками, кирпичная кладка начала разрушаться, окна все выбиты. «Здание под снос. Можно размежевать участок на два и часть со зданием отдать городу, который здание снесет, а вам останется часть участка в центре города», — пишет автор объявления на Авито.