В Прикамье здание бывшей больницы вместе с участком продают за 590 тысяч рублей

Posted Вчера, 11:05
Published Вчера, 11:05
Modified Вчера, 11:07
Updated Вчера, 11:07
В Кизеле продается участок с разрушенным зданием бывшей больницы по ул. Народной Памяти, 8, за 590 тыс. рублей. Площадь участка составляет 92 тыс. кв. м., площадь больницы — 3,3 тыс. кв. м. Стоимость одного квадратного метра актива — 177 рублей. Первым на объявление о продаже обратило внимание «Ъ-Прикамье».
Судя по кадрам, сооружение представляет из себя трехэтажное здание нежилого размещения находится в аварийном состоянии. Крыши нет, помещения заросли растениями и кустарниками, кирпичная кладка начала разрушаться, окна все выбиты. «Здание под снос. Можно размежевать участок на два и часть со зданием отдать городу, который здание снесет, а вам останется часть участка в центре города», — пишет автор объявления на Авито.
Бывшая больница находится в транспортной доступности, рядом имеется бесплатная парковка (подходит и для грузового транспорта). При покупке актива в подарок прилагаются два нежилых здания, оба находятся в Кизеле. Одно сооружение располагается на ул. Няровской, 20 (1431,5 кв.м), второе — на ул. Няровская, 40 (184.7 кв.м).
По данным из открытых источников, терапевтическое отделение больницы 1954 года постройки. Закрыто учреждение было в 2004 году.