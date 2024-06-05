Власти отсудили почти 75 тысяч рублей у пермячки, врезавшейся в трамвай №4

Районный суд пришел к выводу, что требования городских властей являются законными и обоснованными. Водитель автомобиля была за рулем на законных основаниях, была включена в полис ОСАГО. По вине девушки случилось ДТП, в связи с чем допущен простой трамваев, истец понес убытки. Суд не установил обстоятельств, когда ответчик могла быть освобождена от ответственности, причиненной источником повышенной опасности, то есть, автомобилем.