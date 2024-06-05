Власти отсудили почти 75 тысяч рублей у пермячки, врезавшейся в трамвай №4

Posted Вчера, 05:53
Published Вчера, 05:53
Modified Вчера, 05:55
Updated Вчера, 05:55
Муниципальное унитарное предприятие «Пермгорэлектротранс» отсудило убытки в виде не полученных доходов у пермячки. Иск рассмотрел Мотовилихинский районный суд.
В обосновании иска чиновники указали, что в марте прошлого года на ул. Разгуляевской произошел инцидент. Пермячка за рулем легкового автомобиля не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением машины, выехала на трамвайные пути встречного направления и допустила столкновение с трамвайным вагоном, следующим по маршруту №4.
В результате нарушения правил дорожного движения возник простой 35 трамвайных вагонов, который продлился более одного часа. Ущерб «Пермгорэлектотрансу» от действий нарушительницы составил 74,6 тыс. рублей — это величина убытков (упущенной выгоды), сообщили в пресс-службе суда.
Районный суд пришел к выводу, что требования городских властей являются законными и обоснованными. Водитель автомобиля была за рулем на законных основаниях, была включена в полис ОСАГО. По вине девушки случилось ДТП, в связи с чем допущен простой трамваев, истец понес убытки. Суд не установил обстоятельств, когда ответчик могла быть освобождена от ответственности, причиненной источником повышенной опасности, то есть, автомобилем.
В итоге суд взыскал в пользу МУП «Пермгорэлектротранс» убытки в размере 74,6 тыс. рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 2,4 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу — его могут обжаловать.