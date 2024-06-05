properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Вчера, 05:53

Published Вчера, 05:53

Modified Вчера, 05:55

Updated Вчера, 05:55

Чиновники отсудили около 75 тыс. рублей у пермячки, въехавшей в трамвай №4

Власти отсудили почти 75 тысяч рублей у пермячки, врезавшейся в трамвай №4

5 июня 2024, 05:53
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

Чиновники отсудили около 75 тыс. рублей у пермячки, въехавшей в трамвай №4

Из-за ДТП случился простой 35 трамвайных вагонов.

Муниципальное унитарное предприятие «Пермгорэлектротранс» отсудило убытки в виде не полученных доходов у пермячки. Иск рассмотрел Мотовилихинский районный суд.

В обосновании иска чиновники указали, что в марте прошлого года на ул. Разгуляевской произошел инцидент. Пермячка за рулем легкового автомобиля не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением машины, выехала на трамвайные пути встречного направления и допустила столкновение с трамвайным вагоном, следующим по маршруту №4.

В результате нарушения правил дорожного движения возник простой 35 трамвайных вагонов, который продлился более одного часа. Ущерб «Пермгорэлектотрансу» от действий нарушительницы составил 74,6 тыс. рублей — это величина убытков (упущенной выгоды), сообщили в пресс-службе суда.

Районный суд пришел к выводу, что требования городских властей являются законными и обоснованными. Водитель автомобиля была за рулем на законных основаниях, была включена в полис ОСАГО. По вине девушки случилось ДТП, в связи с чем допущен простой трамваев, истец понес убытки. Суд не установил обстоятельств, когда ответчик могла быть освобождена от ответственности, причиненной источником повышенной опасности, то есть, автомобилем.

В итоге суд взыскал в пользу МУП «Пермгорэлектротранс» убытки в размере 74,6 тыс. рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 2,4 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу — его могут обжаловать.

Читайте также:
Трамвай №5 сошел с рельсов у Центрального рынкаУлицу Газеты Звезда в Перми частично закроют для водителей на два месяцаДвижение общественного транспорта в Перми изменится из-за Дня Победы. Когда и как
#Авто#Общество#Суд#Пермская езда#Дтп#Пермь#Трамваи
Подпишитесь
Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
Сегодня, 12:43
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
Сегодня, 11:34
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
Сегодня, 10:48
В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве
Сегодня, 08:04
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Сегодня, 09:39
Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима
Сегодня, 09:06
"