Жара ушла из Пермского края, но обещала вернуться

Posted Вчера, 08:17
Published Вчера, 08:17
Modified Вчера, 09:52
Updated Вчера, 09:52
В течение недели в Пермском крае средний температурный фон не поднимется выше +26˚C. Самые жаркие дни первой декады июня позади. Об этом сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов корреспонденту Properm.ru.
По словам пермского метеоролога, возврат знойной погоды в регион возможен через неделю, однако прогноз может еще изменится. Это объясняется тем, что высокая температура на установится на Юге России и на Южном Урале, но доберется ли она до Прикамья, пока не совсем очевидно. При этом на юге края вероятность возвращения жары очень большая.
Напомним, что по миру распространяется природное явление «Эль-Ниньо», приводящее к повышению температуры воздуха до +35˚C и выше. В России прогнозируется очень жаркое лето.