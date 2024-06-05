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Posted Вчера, 08:17

Published Вчера, 08:17

Modified Вчера, 09:52

Updated Вчера, 09:52

Жара выше +26˚C покинула Пермский край как минимум на неделю

Жара ушла из Пермского края, но обещала вернуться

5 июня 2024, 08:17
Фото: ideogram.ai

Жара выше +26˚C покинула Пермский край как минимум на неделю

Возврат жары в Прикамье возможен через неделю.
Сюжет
ПГНИУ

В течение недели в Пермском крае средний температурный фон не поднимется выше +26˚C. Самые жаркие дни первой декады июня позади. Об этом сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов корреспонденту Properm.ru.

По словам пермского метеоролога, возврат знойной погоды в регион возможен через неделю, однако прогноз может еще изменится. Это объясняется тем, что высокая температура на установится на Юге России и на Южном Урале, но доберется ли она до Прикамья, пока не совсем очевидно. При этом на юге края вероятность возвращения жары очень большая.

Напомним, что по миру распространяется природное явление «Эль-Ниньо», приводящее к повышению температуры воздуха до +35˚C и выше. В России прогнозируется очень жаркое лето.

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