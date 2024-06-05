Жара ушла из Пермского края, но обещала вернуться

По словам пермского метеоролога, возврат знойной погоды в регион возможен через неделю, однако прогноз может еще изменится. Это объясняется тем, что высокая температура на установится на Юге России и на Южном Урале, но доберется ли она до Прикамья, пока не совсем очевидно. При этом на юге края вероятность возвращения жары очень большая.