Житель Кизела попался на использовании фальшивых документов

Молодой человек пояснил, что никогда не получал удостоверение в Госавтоинспекции. Не имея времени на учебу в автошколе, он решил пойти незаконным путем и купить его через интернет. Позже аналогичным способом, не проходя комиссию, приобрел медицинское заключение. За фальшивки кизеловец заплатил 44 тыс. рублей.