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Published Вчера, 16:42

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Updated Сегодня, 02:21

Кизеловец задержан с поддельными правами и медзаключением

Житель Кизела попался на использовании фальшивых документов

5 июня 2024, 16:42
Фото: 1MI

Кизеловец задержан с поддельными правами и медзаключением

Суд уже вынес кизеловцу приговор.

Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчина использовал поддельные документы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В июне прошлого года молодой человек за рулем легкового автомобиля был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке по базам данных выяснилось, что реквизиты предъявленного водительского удостоверения содержат данные другого человека. Усомнившись в подлинности документа, полицейские изъяли его и направили на экспертизу, которая подтвердила, что эта подделка.

В ходе расследования оказалось, что у фигуранта — фальшивое медицинское заключение, необходимое для получения права на управление транспортными средствами.

Молодой человек пояснил, что никогда не получал удостоверение в Госавтоинспекции. Не имея времени на учебу в автошколе, он решил пойти незаконным путем и купить его через интернет. Позже аналогичным способом, не проходя комиссию, приобрел медицинское заключение. За фальшивки кизеловец заплатил 44 тыс. рублей.

Судом мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение, хранение и использование заведомо поддельных документов».

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

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#Общество#Суд#Кизел
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