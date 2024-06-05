Житель Кизела попался на использовании фальшивых документов

Posted Вчера, 16:42
Published Вчера, 16:42
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчина использовал поддельные документы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В июне прошлого года молодой человек за рулем легкового автомобиля был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке по базам данных выяснилось, что реквизиты предъявленного водительского удостоверения содержат данные другого человека. Усомнившись в подлинности документа, полицейские изъяли его и направили на экспертизу, которая подтвердила, что эта подделка.
В ходе расследования оказалось, что у фигуранта — фальшивое медицинское заключение, необходимое для получения права на управление транспортными средствами.
Молодой человек пояснил, что никогда не получал удостоверение в Госавтоинспекции. Не имея времени на учебу в автошколе, он решил пойти незаконным путем и купить его через интернет. Позже аналогичным способом, не проходя комиссию, приобрел медицинское заключение. За фальшивки кизеловец заплатил 44 тыс. рублей.
Судом мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение, хранение и использование заведомо поддельных документов».
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.