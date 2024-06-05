Жительница Кочево избила полицейских, находившихся при исполнении обязанностей

Прибыв по указанному адресу, полицейский попытался убедить женщину вернуться домой, но та находилась в состоянии алкогольного опьянения и категорически отказывалась уходить из гостей. Среди собравшихся в частном доме находился ее знакомый — гражданин иностранного государства. При виде сотрудников полиции он попытался незаметно покинуть помещение, что вызвало подозрения у участкового, и тот потребовал предъявить документы. Это спровоцировало у женщины вспышку агрессии, и она перегородила полицейскому выход из дома, заявив, что ни она, ни ее друг никуда не пойдут.