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Posted Вчера, 05:54

Published Вчера, 05:54

Modified Вчера, 06:20

Updated Вчера, 06:20

Жительница Кочево выплатила штраф за нападение на полицейских

Жительница Кочево избила полицейских, находившихся при исполнении обязанностей

5 июня 2024, 05:54
Фото: properm.ru

Жительница Кочево выплатила штраф за нападение на полицейских

Судебные приставы взыскали уголовный штраф с женщины

Жительница села Кочево оказала сопротивление сотрудникам полиции, когда те пытались уговорить ее вернуться к детям. Подробности истории сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Бывший супруг обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 35-летней гражданки. Несмотря на развод, они продолжали проживать совместно, и мужчина был обеспокоен тем, что двое несовершеннолетних детей длительное время не видели свою мать. Кроме того, прикамец сообщил участковому, где, по его подозрениям, может находиться экс-супруга.

Прибыв по указанному адресу, полицейский попытался убедить женщину вернуться домой, но та находилась в состоянии алкогольного опьянения и категорически отказывалась уходить из гостей. Среди собравшихся в частном доме находился ее знакомый — гражданин иностранного государства. При виде сотрудников полиции он попытался незаметно покинуть помещение, что вызвало подозрения у участкового, и тот потребовал предъявить документы. Это спровоцировало у женщины вспышку агрессии, и она перегородила полицейскому выход из дома, заявив, что ни она, ни ее друг никуда не пойдут.

Поняв, что участковый не намерен исполнять ее требования, женщина начала хватать его за руки и наносить удары по телу. Словесно успокоить собеседницу не удалось, и полицейский был вынужден применить к ней силу. Даже после этого женщина несколько раз пнула участкового и подоспевшего на помощь водителя служебной машины по ногам.

Поступки нарушительницы были расценены следствием как применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Кроме того, женщине вменили публичное оскорбление полицейских.

Суд признал гражданку виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ, и назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Приставы предупредили должницу, что в случае неуплаты штрафа в 60-дневный срок, ей могут заменить вид наказания на более строгий. Должница внесла положенную сумму на депозитный счет ведомства.

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