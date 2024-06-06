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Буцаев: 100 тыс. специалистов разных областей потребуется для работы в ЭЗЦ

Буцаев: 100 тыс. специалистов разных областей потребуется для работы в ЭЗЦ

6 июня 2024, 16:16
Фото: reo.ru
Для работы в экономике замкнутого цикла до 2030 года потребуется около 100 тысяч специалистов, о чем сообщил в рамках сессии «Экологические горизонты — 2030: инвестиции в циркулярность» генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Как отметил Буцаев, в настоящее время существует большой дефицит кадров практически во всех технологических отраслях, и циркулярная экономика — не исключение. Только до 2030 года потребность в специалистах, занятых непосредственно в циркулярной экономике, составит порядка 100 тысяч человек. Это специалисты различных направлений — юристы, финансисты, экономисты, люди, которые знают, что такое технологии. Об этом пишет 56orb.ru.

С целью подготовки кадров РЭО в 2021 году создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла (консорциум «Экономика замкнутого цикла»). В него вошли около 40 вузов страны, в том числе ведущие, и профессиональных училищ, на базе которых ведется подготовка специалистов по модульным программам РЭО.

Руководитель РЭО рассказал о сырьевом переделе при построении циркулярной экономики. Так, на смену привычным видам сырья придет вторсырье. Также Буцаев отметил, что необходимо экономически предусмотреть дополнительные элементы субсидирования стоимости вторсырья — для того, чтобы она существенно не отличалась от цены оригинального сырья. Таким источником финансирования, по мнению главы РЭО, может стать расширенная ответственность производителей — экосбор.

Денис Буцаев подчеркнул, что при построении заводов в пределах 5−7 лет основные инвестиции, полученные от экосбора, уже будут совершены. В перспективе экосбор должен стать так называемым фондом, который будет пополняться на регулярной основе. Он будет компенсировать операционные издержки циркулярной экономики, которая позволит держать вторсырье в ценовых параметрах, которые сделают возможной конкуренцию с оригинальным сырьем.

#Общество
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