Буцаев: 100 тыс. специалистов разных областей потребуется для работы в ЭЗЦ

Как отметил Буцаев, в настоящее время существует большой дефицит кадров практически во всех технологических отраслях, и циркулярная экономика — не исключение. Только до 2030 года потребность в специалистах, занятых непосредственно в циркулярной экономике, составит порядка 100 тысяч человек. Это специалисты различных направлений — юристы, финансисты, экономисты, люди, которые знают, что такое технологии. Об этом пишет 56orb.ru.