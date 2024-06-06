Бывший замначальника пермской колонии остался в СИЗО

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Пермский краевой суд оставил без изменений определение Свердловского районного суда о продлении срока ареста в СИЗО для бывшего замначальника ИК-37 Андрея Шварева. Судья Светлана Черенева отказала адвокатам экс-сотрудника ГУФСИН в удовлетворении ходатайства об избрании не связанной с ограничением свободы меры пресечения.
В конце мая Свердловский районный суд продлил Швареву срок содержания под стражей до 11 августа, еще на неделю и два месяца, о чем ходатайствовало следствие СУ СКР по Пермскому краю.
Андрей Шварев работал в системе ФСИН с 2009 года, имеет звание подполковника внутренней службы. В 2020 году он дважды становился временно исполняющим обязанности начальника ИК-37 — с 27 января по 9 февраля и с 15 июня по 31 мая 2021 года. После этого учреждение возглавил Илья Асламов, уходивший из органов ФСИН в 2017 году с поста начальника ИК-10 на пенсию.
Свердловский районный суд 19 марта впервые избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Позднее обвинение было предъявлено и Андрею Швареву. Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ).
Следствие вменяет Швареву превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Проверки силовиков в ИК-37 начались летом 2023 года, после чего в СУ СКР возбудили уголовное дело. Одной из причин возбуждения дела стали жалобы на действия руководства колонии осужденного за убийство и покушение на убийство с незаконным проникновением в жилище Руслана Алиева, бывшего спецназовца внутренних войск из Каспийска.