Бывший замначальника пермской колонии остался в СИЗО

Андрей Шварев работал в системе ФСИН с 2009 года, имеет звание подполковника внутренней службы. В 2020 году он дважды становился временно исполняющим обязанности начальника ИК-37 — с 27 января по 9 февраля и с 15 июня по 31 мая 2021 года. После этого учреждение возглавил Илья Асламов, уходивший из органов ФСИН в 2017 году с поста начальника ИК-10 на пенсию.