Дебошира-наркомана с рейса Сургут-Москва пермский суд оштрафовал на 600 тысяч

В январе в дежурную часть Пермского линейного отдела поступило сообщение о том, что пилот рейса Сургут-Москва запросил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино. Предварительно было установлено, что неадекватный пассажир нарушает общественный порядок, бился головой о пол, поранил руку о разбитый им же стакан. Экипажем и другими пассажирами мужчина был ограничен в передвижении.