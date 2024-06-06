Дебошира-наркомана с рейса Сургут-Москва пермский суд оштрафовал на 600 тысяч

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Суд оштрафовал дебошира на 600 тыс. рублей из-за экстренной посадки самолета в Перми. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, сообщают в транспортной полиции.
В январе в дежурную часть Пермского линейного отдела поступило сообщение о том, что пилот рейса Сургут-Москва запросил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино. Предварительно было установлено, что неадекватный пассажир нарушает общественный порядок, бился головой о пол, поранил руку о разбитый им же стакан. Экипажем и другими пассажирами мужчина был ограничен в передвижении.
После приземления нарушитель был доставлен в отдел полиции. В кармане куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном весом порядка 2,5 грамма. Следы наркотикам были и в крови задержанного.
Сотрудники полиции в отношении задержанного составили административные протоколы, кроме того возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ и части 2 статьи 213 УК РФ, позже передали материалы в Пермский следственный комитет на транспорте.
Пермским районным судом 24 апреля Рамилю Шамелову вынесли приговор. По статье о хулиганстве ему грозил штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, также его могли отправить на принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишить свободы на срок до 7 лет.
Судом вынесен обвинительный приговор в совершении преступлений по части 2 статьи 213 УК РФ и части 1 статьи 228 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначен штраф в размере 600 тыс. рублей. Попытка опротестовать решение суда не удалась.