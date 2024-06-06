Денис Сафин рассказал о стратегии по улучшению условий труда на комбинате

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Так, в мае работники комбината перевыполнили план на полторы тысячи тонн, достигнув показателя в 54 плавки за сутки двумя гибкими модульными печами, пишет 56orb.ru.
Сегодня на «Уральской Стали» практически полностью обновляются бытовые помещения. В ряде цехов планируется обустройство новых душевых, гардеробных и новых столовых. Идет ремонт в залах для сменно-встречных собраний. Одним из первых такой ремонт завершится в управлении железнодорожного транспорта: обновлены пол, стены и потолок, установлены новые кондиционеры и освещение. А в электросталеплавильном цехе завершены ремонтные работы в актовом зале.
«Комфортные условия труда — один из наших приоритетов. Я очень уважаю труд наших коллег на производстве, и мы будем ремонтировать столовые и помещения непроизводственного назначения максимально быстро и качественно. Конечно, просто физически невозможно за короткое время решить все вопросы, накопившиеся десятилетиями. На многих объектах не было капитального ремонта вообще, наверное, с момента постройки. Где-то даже приходится сносить строения и строить новое. Мы привлекаем разных подрядчиков для ремонта, это позволяет двигаться быстрее. Уверен, что скоро наведем на комбинате образцовый порядок», — отметил генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.
В текущем году на предприятии должны быть отремонтированы свыше 7,5 тысячи квадратных метров помещений непроизводственного назначения. А в самом Новотроицке уже вовсю идет строительство жилого комплекса для работников комбината. В двух зданиях будет около 500 квартир.
По словам Дениса Сафина, это будет современный комплекс с двором без автомобилей. Он заявил, что сейчас идет работа по согласованию жилищной программы для сотрудников, прежде всего молодых.
Также Денис Сафин добавил, что название для нового жилого комплекса может предложить любой житель Новотроицка.