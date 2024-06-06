Денис Сафин рассказал о стратегии по улучшению условий труда на комбинате

«Комфортные условия труда — один из наших приоритетов. Я очень уважаю труд наших коллег на производстве, и мы будем ремонтировать столовые и помещения непроизводственного назначения максимально быстро и качественно. Конечно, просто физически невозможно за короткое время решить все вопросы, накопившиеся десятилетиями. На многих объектах не было капитального ремонта вообще, наверное, с момента постройки. Где-то даже приходится сносить строения и строить новое. Мы привлекаем разных подрядчиков для ремонта, это позволяет двигаться быстрее. Уверен, что скоро наведем на комбинате образцовый порядок», — отметил генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.