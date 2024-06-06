Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Как стало известно журналисту Properm.ru, бывший начальник Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков не стал обжаловать решение суда, по которому ему был продлен срок домашнего ареста. Эту информацию подтвердила его адвокат Татьяна Зверева.
Дзержинский районный суд в конце апреля продлил Уголькову срок содержания под стражей до 5 июля. Ходатайство следствия в этот раз рассматривали в инстанции по месту его жительства, определенного судом ранее.
Как пояснили журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, в июле истекает год с момента заключения бывшего чиновника под стражу и есть вероятность, что следствие вынесет постановление о назначении Уголькову подписки о невыезде.
Угольков после задержания и до конца декабря 2023 года был отправлен в СИЗО и несколько месяцев вины своей в содеянном не признавал и не сотрудничал со следствием. В декабре ему была изменена мера пресечения — на домашний арест. При рассмотрении ходатайства следствия о продлении меры пресечения в конце декабря прошлого года следователь Альбина Поносова сообщила о том, что подозреваемый заключил досудебное соглашение с прокуратурой и начал давать показания по делу о взятках. После чего накануне нового года ему смягчили меру пресечения.
Уголькова и бывшего начальника «Горсвета» Игоря Дороднова задержали минувшим летом во время передачи части взятки сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Экс-руководитель «Горсвета» привез деньги на дачу экс-начальнику УАДиТ, передача взятки проходила под контролем силовиков. Сумма более чем на 15,8 млн рублей или 4% от общей стоимости контракта с «СПК-групп» бизнесмена Павла Ковыева предназначалась за беспрепятственную приемку работ и согласование отчетных документов. Дороднову за посредничество при передаче взятки Пермский районный суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев. Дороднов сразу после задержания заключил со следствием досудебное соглашение.
Речь идет о заключенном в 2022 году госконтракте на проведение работ по устройству стационарного электрического освещения автомобильной дороги Восточный обход г. Перми на участке км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015. Его за 387 млн рублей получила компания «СПК-Групп» Ковыева. Компания оказалась единственным участником торгов, с ней и был заключен госконтракт.
Сейчас Арбитражный суд рассматривает взаимные претензии Ковыева и управления автодорог. Предприниматель пытается в суде принудить УАДиТ принять у него уже выполненные работы по обустройству освещения Восточного обхода. В январе 2024 года управление вышло в суд со встречным иском и пытается взыскать с «СПК-групп» сумму неосновательного обогащения на сумму 110,5 млн рублей. Сейчас суд объединил встречные иски в одно производство и назначил экспертизу, сейчас в заседании назначен перерыв.