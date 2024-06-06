Глава РЭО и зампред Правительства РФ побывали на КПО «Кингисепп» в Ленобласти

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, комплекс по переработке отходов «Кингисепп» представляет собой высокотехнологичное предприятие, которое должно стать ключевым объектом для региона и первым предприятием такого масштаба на его территории. Это современный комплекс, оснащенный отечественным оборудованием, рассчитанный на переработку до 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Из них 48 тысяч тонн будет отбираться в качестве вторсырья, а 96 тысяч тонн пищевых отходов будут перерабатываться в компост. Об этом пишет novostivolgograda.ru.