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Updated Вчера, 19:19

Глава РЭО и зампред Правительства РФ побывали на КПО «Кингисепп» в Ленобласти

Глава РЭО и зампред Правительства РФ побывали на КПО «Кингисепп» в Ленобласти

6 июня 2024, 18:57
Фото: reo.ru
6 июня с визитом комплекс по переработке отходов «Кингисепп» в Ленинградской области посетили зампред Правительства РФ Дмитрий Патрушев, гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, комплекс по переработке отходов «Кингисепп» представляет собой высокотехнологичное предприятие, которое должно стать ключевым объектом для региона и первым предприятием такого масштаба на его территории. Это современный комплекс, оснащенный отечественным оборудованием, рассчитанный на переработку до 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Из них 48 тысяч тонн будет отбираться в качестве вторсырья, а 96 тысяч тонн пищевых отходов будут перерабатываться в компост. Об этом пишет novostivolgograda.ru.

Буцаев отметил, что инвестиции в проект составили примерно четыре миллиарда рублей, из которых три миллиарда рублей были предоставлены РЭО в рамках федеральной поддержки. Эта поддержка была профинансирована Россельхозбанком за счет выкупа облигаций РЭО в 2023 году с субсидированием купонного дохода на уровне 90% от ключевой ставки Банка России. Таким образом, льготная процентная ставка по финансированию проекта составила около 6% годовых.

Комплекс по переработке отходов «Кингисепп» будет принимать и обрабатывать весь поток ТКО, поступающий из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского районов Ленобласти, а также из Соснового Бора.

Комплекс расположен в промышленной зоне «Фосфорит» в Кингисеппском районе Ленинградской области, а реализацией проекта занимается региональный оператор по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Комплексы, подобные «Кингисеппу», играют ключевую роль в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, необходимой для построения экономики замкнутого цикла в России.

#Общество
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