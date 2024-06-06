Известный пермский писатель проведет первую за несколько лет встречу с читателями

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:22
Уроженец Перми, писатель Павел Селуков, который не был в краевой столице уже четыре года, проведёт встречу с поклонниками своего творчества 20 июня в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11). Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на организаторов встречи.
Селуков расскажет о новой книге «Нелюди», о работе в качестве сценариста фильмов и сериалов, а также почитает свои рассказы. Начало встречи с 20 июня в 16:00.
«Он привезёт журнальный вариант романа, который выйдет этой осенью. Желающих оказалось намного больше, чем планировали, и регистрация закончилась уже через два часа. В связи с этим было решено продолжить встречу в этот же день — в 19:00 в арт-кофейне Good News (ул. Петропавловская, 39)», — рассказали изданию организаторы.
При этом Селуков пробудет в Перми неделю и, возможно, проведёт ещё одну встречу с читателями.
Напомним, в майском номере журнала «Знамя» вышла первая часть романа «Нелюди»(18+). Вторая часть выйдет в июне, а осенью планируется отдельное издание книги. Это будет уже пятая книга автора после четырёх сборников рассказов.
Павел Селуков родился в Перми в 1986 году. На его счету книги «Халулаец», «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы», «Как я был Анной» и «Рагнарёк, или Попытка присвоить мир».