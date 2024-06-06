Известный пермский писатель проведет первую за несколько лет встречу с читателями

«Он привезёт журнальный вариант романа, который выйдет этой осенью. Желающих оказалось намного больше, чем планировали, и регистрация закончилась уже через два часа. В связи с этим было решено продолжить встречу в этот же день — в 19:00 в арт-кофейне Good News (ул. Петропавловская, 39)», — рассказали изданию организаторы.