Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима

Накануне федеральные Telegram-каналы рассказали об этом событии, указывая, что Черепанов по кличке «Череп» — один из активистов кунгурской ветви «граждан СССР»* — Народной общины Кунгурского региона в Союзе Коренных Народов Великой Руси (СКНВР). Его задержали еще в 2022 году, после того, как в соцсетях были выявлены его записи, в которых силовики увидели признаки экстремизма. Писал гражданин от имени «Волка Волкова», его комментарии еще можно найти в сообществе СКВНР за 2021 год.