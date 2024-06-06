Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Судья Центрального окружного военного суда (ПСП в Самаре) Дмитрий Ананьев 4 июня осудил жителя Кунгура Алексея Черепанова на 13 лет колонии строгого режима, первые три года из них он проведет в тюрьме, следует из приговора.
Накануне федеральные Telegram-каналы рассказали об этом событии, указывая, что Черепанов по кличке «Череп» — один из активистов кунгурской ветви «граждан СССР»* — Народной общины Кунгурского региона в Союзе Коренных Народов Великой Руси (СКНВР). Его задержали еще в 2022 году, после того, как в соцсетях были выявлены его записи, в которых силовики увидели признаки экстремизма. Писал гражданин от имени «Волка Волкова», его комментарии еще можно найти в сообществе СКВНР за 2021 год.
При обысках у блогера-экстремиста, оставлявшего в группах «граждан СССР» призывы к свержению власти и вооруженной борьбе против существующего строя, сообщали в 2022 году СМИ, сотрудники полиции и ФСБ нашли 38 свертков N-метилэфедроном.
В результате ему было предъявлено обвинение в широком спектре преступлений: от публичных призывов к экстремизму (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280) до покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.
Из судебной картотеки известно, что в 2013 году Черепанов уже был осужден к реальному сроку за избиение знакомого с причинением ему тяжких увечий. За нанесение побоев легкой и средней тяжести «Черепа» судили в Кунгурском суде 2011 и в 2012 годах.
Интересно, что в феврале 2024 года в Тюменской области полицейские задержали еще одного представителя сообщества «граждан СССР» в Прикамье, 73-летнего Юрия Мальцева из Березников. Автомобиль Audi, которым управлял пенсионер, остановили в селе Исетское 5 февраля. В момент проверки документов мужчина начал нервничать. В итоге в автомобиле удалось найти шесть свертков с N-метилэфедроном.
*В 2022 году Минюст признал организацию «Граждане СССР» экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Члены организации считают, что СССР все еще существует, так как решение о прекращении Советского Союза было нелегитимным. В Прикамье существует несколько разных течений организации. Например, в Чайковском это ВОИНР СССР, а в Кунгуре — СКНВР.