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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

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Updated Сегодня, 03:47

В Соликамске простятся с 20-летним погибшим участником СВО

На СВО погиб 20-летний военнослужащий из Соликамска

6 июня 2024, 03:04
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа

В Соликамске простятся с 20-летним погибшим участником СВО

Юноша награжден Орденом мужества.

Сегодня, 6 июня, в 10:00 в ДК завода «Урал» в Соликамске состоится прощание с погибшим на СВО Дмитрием Петуховым. Молодому человеку было всего 20 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Дмитрий Петухов родился 27 июня 2003 года. Окончил школу №10, выучился на техника-программиста в Соликамском горно-химическом техникуме. Награжден Орденом мужества.

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. О погибших военнослужащих сообщают их родственники и официальные сообщества местных властей в социальной сети «ВКонтакте». Информации о том, сколько жителей Прикамья погибло за это время, нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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