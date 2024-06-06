На СВО погиб 20-летний военнослужащий из Соликамска

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Сегодня, 6 июня, в 10:00 в ДК завода «Урал» в Соликамске состоится прощание с погибшим на СВО Дмитрием Петуховым. Молодому человеку было всего 20 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Дмитрий Петухов родился 27 июня 2003 года. Окончил школу №10, выучился на техника-программиста в Соликамском горно-химическом техникуме. Награжден Орденом мужества.
СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. О погибших военнослужащих сообщают их родственники и официальные сообщества местных властей в социальной сети «ВКонтакте». Информации о том, сколько жителей Прикамья погибло за это время, нет.