На СВО погибли два военнослужащих из Добрянского и Куединского округов

Алексей Мазин родился 14 марта 1991 года в поселке Полазна, окончил Полазненскую школу №3. В 2019 году с женой переехал в поселок Зуевский Октябрьского района. 18 декабря прошлого года заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО. Служил оператором отделения (FPV-дронов) взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады в звании рядового. Погиб 17 марта текущего года вблизи Авдеевки Донецкой Народной Республики.