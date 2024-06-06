На СВО погибли два военнослужащих из Добрянского и Куединского округов

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Стало известно о гибели еще двоих военнослужащих из Пермского края на СВО — уроженца Полазны Алексея Мазина и мужчины из Куеды Артема Салимьянова. Об этом пресс-службы местных администраций муниципалитетов рассказали в соцсети «ВКонтакте».
Алексей Мазин родился 14 марта 1991 года в поселке Полазна, окончил Полазненскую школу №3. В 2019 году с женой переехал в поселок Зуевский Октябрьского района. 18 декабря прошлого года заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО. Служил оператором отделения (FPV-дронов) взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады в звании рядового. Погиб 17 марта текущего года вблизи Авдеевки Донецкой Народной Республики.
У Алексея остались мать, брат, сестра, жена и двое несовершеннолетних детей. Прощание состоится завтра, 7 июня, в 11:00 в деревне Бобки (ул. Центральная, 44).
С Артемом Салимьяновым прощаются сегодня в поселке Куеда. Траурный митинг начался в 11:00 возле Куединского Дома культуры. Остались ли у мужчины родственники, не сообщается.