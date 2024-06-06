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Posted Сегодня, 06:17

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Алексей Мазин — справа.

На СВО погибли два военнослужащих из Добрянского и Куединского округов

6 июня 2024, 06:17
Фото: vk.com/club179556569; vk.com/dobr_okrug; 1MI
Алексей Мазин — справа.

В ходе СВО погибли Алексей Мазунин и Артем Салимьянов из Пермского края

У одного из погибших остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Стало известно о гибели еще двоих военнослужащих из Пермского края на СВО — уроженца Полазны Алексея Мазина и мужчины из Куеды Артема Салимьянова. Об этом пресс-службы местных администраций муниципалитетов рассказали в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Мазин родился 14 марта 1991 года в поселке Полазна, окончил Полазненскую школу №3. В 2019 году с женой переехал в поселок Зуевский Октябрьского района. 18 декабря прошлого года заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО. Служил оператором отделения (FPV-дронов) взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады в звании рядового. Погиб 17 марта текущего года вблизи Авдеевки Донецкой Народной Республики.

У Алексея остались мать, брат, сестра, жена и двое несовершеннолетних детей. Прощание состоится завтра, 7 июня, в 11:00 в деревне Бобки (ул. Центральная, 44).

С Артемом Салимьяновым прощаются сегодня в поселке Куеда. Траурный митинг начался в 11:00 возле Куединского Дома культуры. Остались ли у мужчины родственники, не сообщается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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