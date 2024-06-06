Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Бывший депутат Пермской городской Думы Надежда Агишева (2016-2021) может вернуться в кресло парламентария место Татьяны Шестаковой в одномандатном округе №11. Как рассказали собеседники Properm.ru в случае, если Татьяна Шестакова перейдет на пост главы Ленинского района Перми, место достанется именно Агишевой. При этом экс-парламентарий считает свои шансы весьма низкими.
«Я считаю вариант с довыборами по Ленинскому району — утопией. Поэтому сам вопрос о возможности участия мне кажется очень сильно преждевременным», — пояснила Properm.ru экс-депутат.
Возможность кадровых перестановок обсуждается на фоне смены главы Соликамского городского округа. Основным кандидатом после ухода Евгения Самоукова, считается Александр Русанов. Сейчас чиновник работает в администрации Ленинского района Перми. Анна Батагова, которой пророчили должность в Соликамске, останется в Чердыни. «Она приняла решение остаться на „своей, понятной территории“, также такой позиции придерживаются краевые власти», — говорят собеседники Properm.ru
Надежда Агишева была депутатом Пермской городской думы по списку партии «Яблоко». В новый созыв она не попала проиграв Татьяне Шестаковой.