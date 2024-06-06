Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу

Бывший депутат Пермской городской Думы Надежда Агишева (2016-2021) может вернуться в кресло парламентария место Татьяны Шестаковой в одномандатном округе №11. Как рассказали собеседники Properm.ru в случае, если Татьяна Шестакова перейдет на пост главы Ленинского района Перми, место достанется именно Агишевой. При этом экс-парламентарий считает свои шансы весьма низкими.