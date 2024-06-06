Осторожно, жуткие кадры: в ДТП с трамваями в Кемерове погиб пассажир

В Кемерове в ДТП с трамваями сегодня утром, 6 июня, пострадали как минимум 67 человек, сообщил врио губернатора области Илья Середюк со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф. По его словам, три человека находились в тяжелом состоянии. Позже мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что один пострадавший скончался и пообещал оказать поддержку его родственникам. 11 человек направлены на амбулаторное лечение. Износ трамваев в городе, по словам главы столицы Кузбасса, составляет 90%, пишет ТАСС.