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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В ДТП с трамваями в Кемерове погиб пассажир

Осторожно, жуткие кадры: в ДТП с трамваями в Кемерове погиб пассажир

6 июня 2024, 05:37
Фото: скриншот видео «Сибирский экспресс»

В ДТП с трамваями в Кемерове погиб пассажир

Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Дтп

В Кемерове в ДТП с трамваями сегодня утром, 6 июня, пострадали как минимум 67 человек, сообщил врио губернатора области Илья Середюк со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф. По его словам, три человека находились в тяжелом состоянии. Позже мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что один пострадавший скончался и пообещал оказать поддержку его родственникам. 11 человек направлены на амбулаторное лечение. Износ трамваев в городе, по словам главы столицы Кузбасса, составляет 90%, пишет ТАСС.

Трамвай на большой скорости совершил поворот, у него сорвались двери. Из вагона на трассу вылетели люди, но водители на дороге успели затормозить. После этого трамвай врезался в другой, писал «Сибирский экспресс». Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), говорят в СУ СК России по Кемеровской области.

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