По результатам первых трех экзаменов в Прикамье определились 26 стобалльников

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:16
Министерство образования и науки Пермского края сообщило, что по результатам трех экзаменов в регионе получили наивысший балл 26 человек. В общей сложности выпускников, которые набрали от 81 до 100 баллов, — 392 человека.
Максимальные 100 баллов по химии получили 17 выпускников из Перми, Березников, Чайковского и Юго-Камского. Экзамен по географии на 100 баллов написали четыре одиннадцатиклассника из Перми и Кудымкара. А ЕГЭ по литературе на максимальный был сдали три школьника из Перми и два из Чайковского. В общей сложности ЕГЭ по географии, литературе и химии в Пермском крае сдавали почти 2,5 тыс. человек.
В прошлом году Пермский край занял четвертое место среди всех российских регионов по качеству и объективности проведения основного периода Государственной итоговой аттестации.