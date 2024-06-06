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В Пермском крае первые три предмета ЕГЭ выявили 26 стобалльников

По результатам первых трех экзаменов в Прикамье определились 26 стобалльников

6 июня 2024, 05:15
Фото: properm.ru

В Пермском крае первые три предмета ЕГЭ выявили 26 стобалльников

На данный момент выпускники уже знают свои результаты по трем предметам — литературе, географии и химии.

Министерство образования и науки Пермского края сообщило, что по результатам трех экзаменов в регионе получили наивысший балл 26 человек. В общей сложности выпускников, которые набрали от 81 до 100 баллов, — 392 человека.

Максимальные 100 баллов по химии получили 17 выпускников из Перми, Березников, Чайковского и Юго-Камского. Экзамен по географии на 100 баллов написали четыре одиннадцатиклассника из Перми и Кудымкара. А ЕГЭ по литературе на максимальный был сдали три школьника из Перми и два из Чайковского. В общей сложности ЕГЭ по географии, литературе и химии в Пермском крае сдавали почти 2,5 тыс. человек.

В прошлом году Пермский край занял четвертое место среди всех российских регионов по качеству и объективности проведения основного периода Государственной итоговой аттестации.

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#Образование#Экзамены#Единый экзамен
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