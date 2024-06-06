По результатам первых трех экзаменов в Прикамье определились 26 стобалльников

Максимальные 100 баллов по химии получили 17 выпускников из Перми, Березников, Чайковского и Юго-Камского. Экзамен по географии на 100 баллов написали четыре одиннадцатиклассника из Перми и Кудымкара. А ЕГЭ по литературе на максимальный был сдали три школьника из Перми и два из Чайковского. В общей сложности ЕГЭ по географии, литературе и химии в Пермском крае сдавали почти 2,5 тыс. человек.