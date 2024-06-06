Почти за 25 миллионов рублей отремонтируют участок трассы М-7 «Волга» около Перми

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ФКУ Упрдор «Прикамье» объявило аукцион на право строительства участка автодороги М-7 «Волга» на подъезде к городу Пермь. Стоимость контракта составила 24 млн 929 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, под капитальный ремонт трассы попадает участок дороги протяженностью 9,1 км. Основные параметры для реконструкции: расчетная скорость 120 км/ч, четыре полосы движения, вид покрытия — щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20, I-б категория автомобильной дороги. Работы будут произведены на на участке км 450+000 — км 459+000.
Завершение капремонта назначено на 20 октября 2024 года. Строительство пройдет за счет средств федерального бюджета. Гарантийный срок на устранение дефектов выполненных работ — восемь лет.
Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» проходит через Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань.