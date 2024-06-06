Почти за 25 миллионов рублей отремонтируют участок трассы М-7 «Волга» около Перми

Согласно техническому заданию, под капитальный ремонт трассы попадает участок дороги протяженностью 9,1 км. Основные параметры для реконструкции: расчетная скорость 120 км/ч, четыре полосы движения, вид покрытия — щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20, I-б категория автомобильной дороги. Работы будут произведены на на участке км 450+000 — км 459+000.



Завершение капремонта назначено на 20 октября 2024 года. Строительство пройдет за счет средств федерального бюджета. Гарантийный срок на устранение дефектов выполненных работ — восемь лет.