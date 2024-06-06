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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Угонщики из Березников утопили автомобиль в болоте

Пьяные березниковцы угнали автомобиль и заехали в болото

6 июня 2024, 06:44
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Угонщики из Березников утопили автомобиль в болоте

Сейчас любители поездок ждут суда.

В Березниках возбуждено уголовное дело об угоне. Под подозрением оказались 23-летний местный житель и его ранее судимый 22-летний знакомый, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В ночное время приятели распивали спиртные напитки во дворе одного из домов, а затем решили покататься. Увидев у подъезда автомобиль ВАЗ-210740, они выдавили заднее стекло и проникли в салон. Взломав замок зажигания, злоумышленники поехали за город. На одном из поворотов машину занесло, и она упала в болото. Бросив авто, приятели скрылись с места происшествия.

Утром в полицию обратился 53-летний местный житель с заявлением о пропаже ВАЗа, а через некоторое время поступило сообщение от граждан о том, что в болоте обнаружен автомобиль. Сопоставив описание, полицейские выяснили, что это и есть угнанная легковушка. Транспортное средство было возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, другому — заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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#Происшествия#Криминал#Березники
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