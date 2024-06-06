Пьяные березниковцы угнали автомобиль и заехали в болото

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Березниках возбуждено уголовное дело об угоне. Под подозрением оказались 23-летний местный житель и его ранее судимый 22-летний знакомый, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В ночное время приятели распивали спиртные напитки во дворе одного из домов, а затем решили покататься. Увидев у подъезда автомобиль ВАЗ-210740, они выдавили заднее стекло и проникли в салон. Взломав замок зажигания, злоумышленники поехали за город. На одном из поворотов машину занесло, и она упала в болото. Бросив авто, приятели скрылись с места происшествия.
Утром в полицию обратился 53-летний местный житель с заявлением о пропаже ВАЗа, а через некоторое время поступило сообщение от граждан о том, что в болоте обнаружен автомобиль. Сопоставив описание, полицейские выяснили, что это и есть угнанная легковушка. Транспортное средство было возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, другому — заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.