Пьяные березниковцы угнали автомобиль и заехали в болото

В ночное время приятели распивали спиртные напитки во дворе одного из домов, а затем решили покататься. Увидев у подъезда автомобиль ВАЗ-210740, они выдавили заднее стекло и проникли в салон. Взломав замок зажигания, злоумышленники поехали за город. На одном из поворотов машину занесло, и она упала в болото. Бросив авто, приятели скрылись с места происшествия.