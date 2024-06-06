Пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД около Перми после ДТП

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Пермский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю округа. Мужчина пьяным водил автомобиль, не имея прав и пытался подкупить полицейских, совершив аварию, сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что виновный, будучи лишенным прав управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, совершил ДТП. Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД подсудимый пытался дать денег, чтобы не быть привлеченным к ответственности. Действия мужчины были пресечены.
Судом мужчина признан виновным по ч. 3. ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество) ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).
С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил виновного к 7 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, в доход государства конфискованы 450 тыс. рублей, которые мужчина получил в результате продажи автомобиля после совершения преступления, а также сумма предполагаемой взятки 5 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.