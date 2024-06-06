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Пьяный водитель пытался подкупить полицейских в Пермском округе после ДТП

Пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД около Перми после ДТП

6 июня 2024, 15:52
Фото: 1MI

Пьяный водитель пытался подкупить полицейских в Пермском округе после ДТП

У мужчины конфискованы деньги, вырученные от продажи автомобиля.
Сюжет
Дтп

Пермский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю округа. Мужчина пьяным водил автомобиль, не имея прав и пытался подкупить полицейских, совершив аварию, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что виновный, будучи лишенным прав управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, совершил ДТП. Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД подсудимый пытался дать денег, чтобы не быть привлеченным к ответственности. Действия мужчины были пресечены.

Судом мужчина признан виновным по ч. 3. ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество) ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).

С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил виновного к 7 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, в доход государства конфискованы 450 тыс. рублей, которые мужчина получил в результате продажи автомобиля после совершения преступления, а также сумма предполагаемой взятки 5 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

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#Авто#Общество#Суд#Дтп#Пермь
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