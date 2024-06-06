Пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД около Перми после ДТП

С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил виновного к 7 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, в доход государства конфискованы 450 тыс. рублей, которые мужчина получил в результате продажи автомобиля после совершения преступления, а также сумма предполагаемой взятки 5 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.