РЭО и турецкая компания подписали соглашение о сбору и утилизации отходов текстиля

Как сообщает 56orb.ru, Денис Буцаев поделился следующей информацией о совместных планах предприятий: «В России лишь около 1% отходов текстиля попадает на переработку, система сбора также минимально развита. А для построения экономики замкнутого цикла в первую очередь необходимо эффективно выстроить инфраструктуру сбора отходов. Но для того, чтобы стимулировать сбор текстильных отходов и создание необходимой инфраструктуры, важно также построить объекты утилизации таких отходов. РЭО совместно с компанией AJ International Group, которая имеет большой опыт в этой сфере, займется развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов на территории России».