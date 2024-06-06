РЭО и турецкая компания подписали соглашение о сбору и утилизации отходов текстиля

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Документ был подписан 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.
Как сообщает 56orb.ru, Денис Буцаев поделился следующей информацией о совместных планах предприятий: «В России лишь около 1% отходов текстиля попадает на переработку, система сбора также минимально развита. А для построения экономики замкнутого цикла в первую очередь необходимо эффективно выстроить инфраструктуру сбора отходов. Но для того, чтобы стимулировать сбор текстильных отходов и создание необходимой инфраструктуры, важно также построить объекты утилизации таких отходов. РЭО совместно с компанией AJ International Group, которая имеет большой опыт в этой сфере, займется развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов на территории России».
Сотрудничество РЭО и турецких партнёров позволит усовершенствовать систему обращения с отходами и уменьшить объем их захоронений. Это улучшит экологическую ситуацию в стране.
Согласно договоренности, будет осуществлен запуск проекта по созданию предприятия утилизации отходов текстильных изделий и системы сбора текстильных изделий на территории Российской Федерации. Планируется создать такой объект в Москве или Московской области.
Уже проводится установка специальных боксов для приема одежды в городах Подмосковья.
Турецкая компания AJ International Group работает в сфере сбора и переработки отходов текстиля. Её центры открыты во многих странах мира, включая Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию, Саудовскую Аравию.
Российский экологический оператор является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который работает в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.