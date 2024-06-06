«Росатом» инвестирует в проект производства в Соликамске 7,4 миллиарда рублей

«Росатом» инвестирует в проект строительства производства редкоземельных металлов в Соликамске 7,4 млрд рублей. В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о намерениях по развитию Соликамского городского округа между правительством региона и АО «Атомредметзолото» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.