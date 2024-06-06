«Росатом» инвестирует в проект производства в Соликамске 7,4 миллиарда рублей

Posted Вчера, 16:37
Published Вчера, 16:37
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
«Росатом» инвестирует в проект строительства производства редкоземельных металлов в Соликамске 7,4 млрд рублей. В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о намерениях по развитию Соликамского городского округа между правительством региона и АО «Атомредметзолото» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Стороны соглашения проработают возможность реализации инвестиционного проекта строительства разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке ОАО «Соликамский магниевый завод». Эти металлы используются в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и другой гражданской продукции.
Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года, а объем выпуска готовой продукции составит 2 500 тонн редкоземельных металлов ежегодно. Будет создано более 200 новых рабочих мест.
В настоящее время ведется проектирование разделительного комплекса. Сама технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана специалистами Горнорудного дивизиона Росатома и АО «Русредмет».