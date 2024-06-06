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Росприроднадзор обнаружил 285 тыс. тонн вредных веществ в воздухе Прикамья

Росприроднадзор обнаружил 285 тыс. тонн вредных веществ в воздухе Прикамья

6 июня 2024, 05:59
Фото: ideogram.ai
Показатели представлены за 2023 год.

В течение 2023 года в Прикамье было выброшено более 285 тыс. тонн загрязняющих веществ, в числе которых есть и специфические, такие как бензол. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на данные Росприроднадзора.

Как указывает надзорное ведомство, показатели по количеству вредных веществ в регионе превысили данные за 2022 год на 11 тыс. тонн. В общей сложности в атмосфера Пермского края было выброшено 285,7 тыс. тонн загрязняющих веществ, 174,8 тыс. тонн из которых являются специфическими веществами. К примеру, бензол попал в воздух в количестве 339 тонн. В числе вредных веществ обнаружены были метан, углерод и аммиак.

С целью уменьшения количества вредных выбросов Пермский край направил почти 860 млн рублей в прошлом году. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения включила бензол в перечень десяти самых опасных для здоровья человека веществ. Основным источником загрязнения воздуха опасными веществами является автомобильный транспорт.

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#Пермский край#Прикамье#Росприроднадзор#Аммиак#Выбросы#Метан#Атмосфера#Вредные вещества#Бензол#Углерод#Всемирная организация здравоохранения#Автомобильный транспорт
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