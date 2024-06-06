Росприроднадзор обнаружил 285 тыс. тонн вредных веществ в воздухе Прикамья

Как указывает надзорное ведомство, показатели по количеству вредных веществ в регионе превысили данные за 2022 год на 11 тыс. тонн. В общей сложности в атмосфера Пермского края было выброшено 285,7 тыс. тонн загрязняющих веществ, 174,8 тыс. тонн из которых являются специфическими веществами. К примеру, бензол попал в воздух в количестве 339 тонн. В числе вредных веществ обнаружены были метан, углерод и аммиак.