С 2025 года пермяки смогут получить свидетельство о смерти онлайн

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
С 2025 года жители Пермского края смогут получить свидетельство о смерти близкого человека и выбрать ритуальную организацию для проведения похорон в режиме онлайн. Эта возможность в ходе цифровизации появится у органов ЗАГС, первым обратил внимание URA.ru. Об этом вчера, 5 июня, на заседании правительства Прикамья заявила председатель краевого комитета ЗАГС Елена Ерохина.
«Важно, что данный суперсервис представляет собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей. С его помощью можно свести к минимуму посещение госорганов, не придется собирать справки, обращаться в орган ЗАГС для регистрации смерти — это все можно будет сделать онлайн», — рассказала глава регионального комитета ЗАГС.
Сервис даст и иные возможности. Жители Прикамья смогут дистанционно оформить социальное пособие на погребение, подать заявление на получение выплат (при условии, что умерший застраховал свою жизнь), а также узнать порядок действий при захоронении и записаться к нотариусу на консультацию по оформлению наследства.