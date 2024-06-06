С 2025 года пермяки смогут получить свидетельство о смерти онлайн

«Важно, что данный суперсервис представляет собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей. С его помощью можно свести к минимуму посещение госорганов, не придется собирать справки, обращаться в орган ЗАГС для регистрации смерти — это все можно будет сделать онлайн», — рассказала глава регионального комитета ЗАГС.