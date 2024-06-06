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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Жители Прикамья смогут в онлайн-режиме получить свидетельство о смерти близкого

С 2025 года пермяки смогут получить свидетельство о смерти онлайн

6 июня 2024, 04:24
Фото: unsplash.com

Жители Прикамья смогут в онлайн-режиме получить свидетельство о смерти близкого

Краевой комитет ЗАГС занялся цифровизацией услуг.

С 2025 года жители Пермского края смогут получить свидетельство о смерти близкого человека и выбрать ритуальную организацию для проведения похорон в режиме онлайн. Эта возможность в ходе цифровизации появится у органов ЗАГС, первым обратил внимание URA.ru. Об этом вчера, 5 июня, на заседании правительства Прикамья заявила председатель краевого комитета ЗАГС Елена Ерохина.

«Важно, что данный суперсервис представляет собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей. С его помощью можно свести к минимуму посещение госорганов, не придется собирать справки, обращаться в орган ЗАГС для регистрации смерти — это все можно будет сделать онлайн», — рассказала глава регионального комитета ЗАГС.

Сервис даст и иные возможности. Жители Прикамья смогут дистанционно оформить социальное пособие на погребение, подать заявление на получение выплат (при условии, что умерший застраховал свою жизнь), а также узнать порядок действий при захоронении и записаться к нотариусу на консультацию по оформлению наследства.

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#Общество#Пермь#Загс#Документы#Похороны
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