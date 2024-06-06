С начала 2024 года в Пермском крае утонули шесть человек

Только в течение летнего сезона прошлого года в водоемах Прикамья погибли 40 человек, из которых восемь были детьми. Спасти получилось 15 человек. Больше всего пермяков утонуло в Перми — 12 человек, в Пермском МО — 3, в Чайковском ГО — 2, в Березниках — 2, в Карагайском МО — 2, в Очерском ГО — 2.