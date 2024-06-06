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С начала 2024 года в Пермском крае утонули шесть человек

С начала 2024 года в Пермском крае утонули шесть человек

6 июня 2024, 15:37
Фото: 1MI
Трое из погибших в водоемах — дети.
Сюжет
Дети

С начала 2024 года в Прикамье утонули шесть человек, в числе которых один ребенок. Спасены были пять жителей региона, трое из них — дети. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС по Пермскому краю Вадим Арамилев на пресс-конференции ведомства.

За аналогичный отчетный период 2023 года в водоемах Пермского края погибли 12 человек, спасти удалось 17 человек. Среди детей погибших не было. При этом с начала купального сезона в прошлом году утонул один взрослый.

Согласно официальной статистике ведомства, в течение всего 2023 года на водных объектах было зафиксировано 80 происшествий. 67 человек погибли (восемь из них дети). Были спасены жизни 32 человек, десять из которых дети.

Только в течение летнего сезона прошлого года в водоемах Прикамья погибли 40 человек, из которых восемь были детьми. Спасти получилось 15 человек. Больше всего пермяков утонуло в Перми — 12 человек, в Пермском МО — 3, в Чайковском ГО — 2, в Березниках — 2, в Карагайском МО — 2, в Очерском ГО — 2.

Если брать в расчет гендерный признак, то высокая динамика гибели наблюдается у мужчин трудоспособного возраста, а также у мальчиков школьного возраста. Основными причинами стали ставление несовершеннолетних детей у воды без присмотра взрослых, отсутствие навыка к плаванию, а также купание в запрещенном для купания месте.

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