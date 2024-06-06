С пермским аэропортом судятся из-за выкатившегося за пределы полосы самолета

Основной причиной происшествия с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми считается человеческий фактор. Источники утверждают, что экипаж перелетел зону посадки примерно на 300 м. В результате тормозная система была активирована позднее, что привело к выкату самолету на 50 м за пределы полосы.