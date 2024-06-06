С пермским аэропортом судятся из-за выкатившегося за пределы полосы самолета

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:48
Авиакомпания «Россия» намерена через суд взыскать с аэропорта Перми 260,9 тыс. рублей убытков после инцидента 22 сентября прошлого года. Соответствующий иск арбитражный суд Пермского края начнет рассматривать в августе, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
22 сентября 2023 года самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в «Большом Савино» выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время на бору находилось 174 пассажира. Никто из них не пострадал.
После ЧП аэропорт полностью закрыли для приема и отправления воздушных судов. Из-за этого борт авиакомпании «России», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. Это привело к нарушению расписания полетов и убыткам.
Пермский аэропорт с выдвинутыми претензиями не согласен. Он считает, что ответственность за случившееся несет турецкий авиаперевозчик.
Основной причиной происшествия с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми считается человеческий фактор. Источники утверждают, что экипаж перелетел зону посадки примерно на 300 м. В результате тормозная система была активирована позднее, что привело к выкату самолету на 50 м за пределы полосы.