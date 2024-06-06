Семь спортсменов из Пермского края выступят на играх стран БРИКС

Отбор в состав национальной команды также прошла пермячка Кира Манохина. На Первенстве России она установила три рекорда соревнований на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. В виде спорта ушу за Прикамье выступит Артем Алтышев, он выиграл на недавнем чемпионате России в дисциплине таолу одну золотую и две серебряных медали. Помимо этого, успешно прошли отборочные соревнования Наталья Малышева и Кристина Михнева, занимающиеся женской спортивной борьбой.