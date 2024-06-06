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Updated Сегодня, 03:45

слева направо: Владимир Никитин, Кира Манохина, Константин Холмогоров

Семь спортсменов из Пермского края выступят на играх стран БРИКС

6 июня 2024, 03:43
Фото: пресс-служба Минспорта Пермского края
слева направо: Владимир Никитин, Кира Манохина, Константин Холмогоров

Семь спортсменов из Прикамье поедут на игры стран БРИКС

Около сотни стран будут выступать на этих соревнованиях.

Семь спортсменов из Пермского края примут участие в Спортивных играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В столице Республики Татарстан более 4,5 тыс. человек поборются за 392 комплекта медалей в 27 видах спорта.

Участников игр стран БРИКС определили во время отборочных соревнований, рассказали в пресс-службе регионального правительства. В составе национальной команды путевки на чемпионат завоевали трое спортсменов из Прикамья — Владимир Никитин выступит в забеге на 5 тыс. м, Константин Холмогоров пробежит 800 м и 1,5 тыс. м, а Екатерина Ивонина — 3 тыс. м с препятствиями.

Отбор в состав национальной команды также прошла пермячка Кира Манохина. На Первенстве России она установила три рекорда соревнований на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. В виде спорта ушу за Прикамье выступит Артем Алтышев, он выиграл на недавнем чемпионате России в дисциплине таолу одну золотую и две серебряных медали. Помимо этого, успешно прошли отборочные соревнования Наталья Малышева и Кристина Михнева, занимающиеся женской спортивной борьбой.

Ожидается, что в играх стран БРИКС в текущем году примут участие 97 государств. Сейчас состав сборной России по некоторым видам спорта, например, плаванию еще не утвержден.

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#Спорт#Общество#Пермь#Сборная россии#Казань
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