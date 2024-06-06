Стратегия социального и экономического роста регионов. Сессия «Уралхима» на ПМЭФ-2024

В рамках своей долгосрочной стратегии развития группа «Уралхим» фокусирует свои усилия на реализации программ по развитию местных сообществ и регионов в партнерстве с органами государственной и муниципальной власти. Компания также признает важность благоприятного социального климата и культурно-образовательной среды в регионах и городах, что является необходимым для эффективного развития компании и бизнеса в целом.