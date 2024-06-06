Стратегия социального и экономического роста регионов. Сессия «Уралхима» на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:32
Группа «Уралхим», официальный партнер XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), провела собственную панельную дискуссию «Процветание регионов через взаимосвязь всех элементов социально-экономического развития».
Участники сессии обсудили кадровую и социальную политику регионов и городов присутствия «Уралхима», влияние благоприятного социального климата и культурно-образовательной среды для развития бизнеса, повышение привлекательности территорий деятельности компании для молодежи, а также привлечение молодежи в отрасль химической промышленности. В дискуссии принял участие Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК „Уралхим“, а также представители профильных министерств, бизнеса, культуры и образования.
В рамках своей долгосрочной стратегии развития группа «Уралхим» фокусирует свои усилия на реализации программ по развитию местных сообществ и регионов в партнерстве с органами государственной и муниципальной власти. Компания также признает важность благоприятного социального климата и культурно-образовательной среды в регионах и городах, что является необходимым для эффективного развития компании и бизнеса в целом.
Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК „Уралхим“:
— Социальная ответственность является неотъемлемой частью бизнес-стратегии группы «Уралхим». Компания занимается созданием комфортной городской среды, развитием инфраструктуры и предоставлением удобных пространств для работы и отдыха. Это, в свою очередь, делает территорию привлекательной для жителей, особенно для молодых квалифицированных кадров, что оказывает положительное влияние на региональное развитие. Группа «Уралхим» также ставит в приоритет привлечение молодежи в отрасль, признавая молодое поколение важным фактором городского и регионального развития, а также развития бизнеса. Вложение в молодые таланты позволит создать устойчивую и конкурентоспособную рабочую силу в будущем.
Справка. Петербургский международный экономический форум — ведущая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения актуальных мировых экономических проблем и тенденций. ПМЭФ ежегодно посещают более 10 тыс. участников, среди которых главы государств и правительств, руководители крупнейших корпораций, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.