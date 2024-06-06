Турция-2024. Что нужно знать туристам из России, чтобы не испортить себе отдых

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Турция неизменно популярна среди туристов из России: по данным Российского союза туроператоров, продажи туров в начале июня выросли на 25-30% по сравнению с прошлогодними показателями. И более 50% продаж приходится на Турцию. Только в Анталье за январь–май 2024 года побывало почти 3,96 млн россиян — это на 16,26% больше турпотока в начале 2023 года.
Но чтобы отдых прошёл без сучка и задоринки, надо знать местные особенности. С чем придётся столкнуться туристам в Турции летом 2024 года — выяснили «Новые Известия».
Инфляция в Турции. Ценники переписывают каждый день
Инфляция в России на фоне турецкой — сущая мелочь. Экономическая политика Реджепа Эрдогана привела к тому, что в мае инфляция составила 75,45% в годовом выражении. А с ноября 2022 года она разгонялась до 84,4%.
Жильё в мае показало рост цен на 93,21%, отели, кафе и рестораны — на 92,94%, алкоголь и табак — на 86,48%. Ценники в Турции могут переписывать прямо на глазах.
Но не всё так плохо: ценники переписываются в турецких лирах, а в долларах и евро всё куда стабильнее. Поэтому при поездке важно обезопасить свою платёжеспособность со всех сторон, чтобы скопленные на отдых деньги не превратились в бесполезные фантики.
Заболевания в Турции
Что может быть обиднее, чем приехать на курорт, заболеть и весь отпуск проваляться в постели с температурой или просидеть в туалете? Увы, но Турция — далеко не самая безопасная для вашего здоровья страна.
Турция занимает четвёртое место по частоте обращений россиян за медицинской помощью. На первом месте Таиланд: тёплый и влажный климат, обилие новых для россиян вирусов приводят к тому, что к врачам вынуждены обращаться 5% туристов. На втором месте оказались ОАЭ — из-за сильной жары к врачам обращаются 3,4% туристов. На третьем месте европейские страны Шенгенской зоны — 2% туристов нуждаются в медпомощи. И далее следует Турция с показателем в 1,6%.
Чаще всего в Турции болеют дети. В основном по причине простуды — будьте аккуратнее с использованием кондиционеров в жарком климате. Лучше немного потерпеть жару, чем слечь на весь отпуск. На втором месте по популярности (26%) кишечные инфекции.
Ротавирус может распространяться в тёплом море, но особая опасность исходит от бассейнов, где купается много детей. Зато туристы отмечают эффективность турецкой медицины и лекарственных препаратов, так что не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью по обязательной страховке.
Сокращение числа отелей 5*
Турецкие власти недовольны обилием отелей категории 5*. Они считают, что засилье пятизвёздочных гостиниц вносит диспропорции в формирование цен. Конкуренция среди отелей 5* слишком высока, и они вынуждены снижать цены и демпинговать, залезая в ценовую категорию отелей более низкого класса. От этого страдают все остальные отели категорий 4*, 3*, 2*. Им тоже приходится снижать цены и отказываться от прибыли.
В качестве примера власти Турции приводят Испанию, что чаще всего встречаются отели от 1 до 4 звёзд, а 5* — это действительно дорогая и редкая роскошь.
Если новая стратегия будет реализована, то про «бюджетные 5*» можно будет забыть. «Пятёрки» станут дорогими. И тут есть два варианта событий: либо просто вырастут цены, или многие доступные пятизвёздочные отели перейдут в категорию 4*.
Привести в движение туристический рынок Турции и поднять цены может любая мелочь. Представители туриндустрии отмечают, что туротрасль в стране сейчас крайне нестабильная, а явные тренды в ценообразовании отсутствуют. Поэтому с бронированием тура лучше не тянуть. Другие туристы вас могут опередить: если в прошлом году туры покупали за 10-15 дней до поездки, то в этом глубина бронирования выросла до 40-50 дней.
Курорты в Турции, где не встретишь россиян
Но если у вас не вышло купить тур в любимую Анталью по приемлемой цене — не расстраивайтесь. В Турции есть другие менее популярные, но не менее интересные места. И мы сейчас говорим вовсе не про Стамбул. Эксперты рассказали изданию, что стоит уделить внимание другим турецким курортам.
Каппадокия прославилась своим неземным рельефом с выдолбленными в скалах целыми городами и полётами на воздушных шарах. Зрелище, что из корзины шара, что с земли — незабываемое.
Месопотамия может удивить прекрасно сохранившимися историческими городами — тут процветала древняя цивилизация. Именно в этом районе на горе Гёбекли расположен самый старый в мире храм. Ему уже 12 тыс. лет! Также Месопотамия придётся по вкусу гурманам — здесь можно отведать аутентичные блюда местной кухни.
Если вас не пугают самостоятельные перемещения по стране без туристических автобусов с навязчивыми гидами, то можно отправиться на черноморское побережье Турции в города Трабзон, Самсун или Ризе. Россиян там встретить практически невозможно, да и отелей «всё включено» тоже нет. Но море, пляжи, красивая природа, доступные цены — это всё в наличии.
Также эксперты рекомендуют съездить в Чешме на берегу Эгейского моря (это город очень напоминает Европу), Патару с белоснежными пляжами и останками римских построек и набирающий популярность Дидим.
Стоимость тура в Турции сейчас только начинается от 105 тыс. рублей на человека — это большие деньги. Очень не хочется потратить их на то, что не принесёт удовольствия. Но если следовать простым правилам, то Турция имеет все шансы остаться в числе любимых курортов.