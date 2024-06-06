Турция-2024. Что нужно знать туристам из России, чтобы не испортить себе отдых

Привести в движение туристический рынок Турции и поднять цены может любая мелочь. Представители туриндустрии отмечают, что туротрасль в стране сейчас крайне нестабильная, а явные тренды в ценообразовании отсутствуют. Поэтому с бронированием тура лучше не тянуть. Другие туристы вас могут опередить: если в прошлом году туры покупали за 10-15 дней до поездки, то в этом глубина бронирования выросла до 40-50 дней.