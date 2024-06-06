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«Уралхим» и Фонд «НИР» подписали дорожную карту

«Уралхим» и Фонд «НИР» подписали дорожную карту

6 июня 2024, 12:53
Фото: АО «ОХК „Уралхим“
АО ОХК «Уралхим» в сотрудничестве с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР) планируют совместно развивать проекты, направленные на формирование новых подходов к аграрному образованию и продбезопасности.

Соответствующую дорожную карту стороны подписали на стенде Группы «Уралхим» в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума.

Магистральным направлением совместной работы «Уралхима» и Фонда «НИР» является развитие аграрного образования: стороны запланировали проведение соревновательного трека по агрохимии в рамках Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика», который привлечет школьников старших классов, а также организацию научного лагеря по агротеху на площадках «Уралхима». Кроме этого, ожидается кастомизация и создание новых магистерских программ по генетике, селекции и агробиоинформатике на площадках ведущих университетов страны.

Другим важным направлением совместной работы станет реализация ряда проектов в области продовольственной безопасности в странах Африки. Ожидается, что «Уралхим» и Фонд «НИР» сформируют образовательные программы по трансферу компетенций и решений, позволяющих производить сельскохозяйственное сырье и продукты питания в африканских государствах, и реализуют их при поддержке Высшей школы экономики. Слушателями станут специалисты в области сельского хозяйства из стран Африки.

Компании также договорились о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. В частности, планируется совместная работа по пилотированию и апробации цифровой платформы индивидуального мониторинга и управления тренировочными процессами.

Александра Глазкова, советник генерального директора АО «ОХК „Уралхим“:

Сотрудничество «Уралхима» с Фондом «НИР» во многом направлено на поддержку молодых ученых и исследователей. Определив конкретные шаги и ресурсы, направленные на развитие критически важных исследовательских компетенций, прежде всего в агропромышленном секторе, мы не только финансируем образование и исследования, но и создаем эффективное взаимодействие между академическими знаниями и промышленными потребностями. Особенно важным это представляется сейчас, когда около 30-50% компаний в АПК испытывают острую нехватку кадров. Реализация дорожной карты поможет обеспечить реальное применение научных достижений в практической деятельности.

#Новости компаний#Экономика
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