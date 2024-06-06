«Уралхим» и Фонд «НИР» подписали дорожную карту

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Соответствующую дорожную карту стороны подписали на стенде Группы «Уралхим» в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума.
Магистральным направлением совместной работы «Уралхима» и Фонда «НИР» является развитие аграрного образования: стороны запланировали проведение соревновательного трека по агрохимии в рамках Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика», который привлечет школьников старших классов, а также организацию научного лагеря по агротеху на площадках «Уралхима». Кроме этого, ожидается кастомизация и создание новых магистерских программ по генетике, селекции и агробиоинформатике на площадках ведущих университетов страны.
Другим важным направлением совместной работы станет реализация ряда проектов в области продовольственной безопасности в странах Африки. Ожидается, что «Уралхим» и Фонд «НИР» сформируют образовательные программы по трансферу компетенций и решений, позволяющих производить сельскохозяйственное сырье и продукты питания в африканских государствах, и реализуют их при поддержке Высшей школы экономики. Слушателями станут специалисты в области сельского хозяйства из стран Африки.
Компании также договорились о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. В частности, планируется совместная работа по пилотированию и апробации цифровой платформы индивидуального мониторинга и управления тренировочными процессами.
Александра Глазкова, советник генерального директора АО «ОХК „Уралхим“:
Сотрудничество «Уралхима» с Фондом «НИР» во многом направлено на поддержку молодых ученых и исследователей. Определив конкретные шаги и ресурсы, направленные на развитие критически важных исследовательских компетенций, прежде всего в агропромышленном секторе, мы не только финансируем образование и исследования, но и создаем эффективное взаимодействие между академическими знаниями и промышленными потребностями. Особенно важным это представляется сейчас, когда около 30-50% компаний в АПК испытывают острую нехватку кадров. Реализация дорожной карты поможет обеспечить реальное применение научных достижений в практической деятельности.