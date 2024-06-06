«Уралхим» и Фонд «НИР» подписали дорожную карту

Сотрудничество «Уралхима» с Фондом «НИР» во многом направлено на поддержку молодых ученых и исследователей. Определив конкретные шаги и ресурсы, направленные на развитие критически важных исследовательских компетенций, прежде всего в агропромышленном секторе, мы не только финансируем образование и исследования, но и создаем эффективное взаимодействие между академическими знаниями и промышленными потребностями. Особенно важным это представляется сейчас, когда около 30-50% компаний в АПК испытывают острую нехватку кадров. Реализация дорожной карты поможет обеспечить реальное применение научных достижений в практической деятельности.