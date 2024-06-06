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Updated Сегодня, 15:23

«Уралхим», Минобрнауки и АНО «Национальные приоритеты» будут популяризировать химию

«Уралхим», Минобрнауки и АНО «Национальные приоритеты» будут популяризировать химию

6 июня 2024, 15:22
Фото: АО «ОХК „Уралхим“
АО «ОХК „Уралхим“ подписало соглашение о сотрудничестве с Минобрнауки России и с АНО „Национальные приоритеты“. Торжественная церемония прошла на стенде Группы „Уралхим“ в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума.

Соглашение направлено на решение задач проведения в России Десятилетия науки и технологий. Оно подразумевает повышение привлекательности профессии химика-ученого и развитие мотивации молодежи по выбору карьеры в сфере химической промышленности.

Инициатива «Химия — наука будущего» «Уралхима» способствует популяризации химических профессий и ранней профессиональной ориентации школьников для подготовки кадрового резерва в АПК. Ее миссия — способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечению продовольственной безопасности общества.

В рамках инициативы планируется проведение более 15 различных проектов и мероприятий, которые охватят широкую целевую аудиторию — от школьников разных возрастных групп до научного сообщества. В планах партнеров — вовлекающее обучение для самых маленьких слушателей в детских садах, олимпиады по химии, проектные работы и технические туры на предприятия «Уралхима» для школьников, а также консультационные лекции для погружения студентов в специфику работы на производстве.

Александра Глазкова, советник генерального директора АО «ОХК „Уралхим“:

Соглашение выступает основой эффективного сотрудничества Минобрнауки России, АНО «Национальные приоритеты» и «Уралхима», открывая новые возможности для взаимодействия между государственным сектором, промышленностью и обществом. Именно благодаря партнерству мы можем добиться наилучших результатов. Совместный проект охватывает более 11 000 детей, школьников, студентов, аспирантов, преподавателей, молодых ученых и специалистов. Мы стремимся не только к повышению информированности, но и к активному вовлечению людей в агрохимическую и сельскохозяйственную отрасли, внося вклад в устойчивое развитие и благополучие нашей страны.

#Новости компаний#Экономика
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