«Уралхим», Минобрнауки и АНО «Национальные приоритеты» будут популяризировать химию

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Соглашение направлено на решение задач проведения в России Десятилетия науки и технологий. Оно подразумевает повышение привлекательности профессии химика-ученого и развитие мотивации молодежи по выбору карьеры в сфере химической промышленности.
Инициатива «Химия — наука будущего» «Уралхима» способствует популяризации химических профессий и ранней профессиональной ориентации школьников для подготовки кадрового резерва в АПК. Ее миссия — способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечению продовольственной безопасности общества.
В рамках инициативы планируется проведение более 15 различных проектов и мероприятий, которые охватят широкую целевую аудиторию — от школьников разных возрастных групп до научного сообщества. В планах партнеров — вовлекающее обучение для самых маленьких слушателей в детских садах, олимпиады по химии, проектные работы и технические туры на предприятия «Уралхима» для школьников, а также консультационные лекции для погружения студентов в специфику работы на производстве.
Александра Глазкова, советник генерального директора АО «ОХК „Уралхим“:
Соглашение выступает основой эффективного сотрудничества Минобрнауки России, АНО «Национальные приоритеты» и «Уралхима», открывая новые возможности для взаимодействия между государственным сектором, промышленностью и обществом. Именно благодаря партнерству мы можем добиться наилучших результатов. Совместный проект охватывает более 11 000 детей, школьников, студентов, аспирантов, преподавателей, молодых ученых и специалистов. Мы стремимся не только к повышению информированности, но и к активному вовлечению людей в агрохимическую и сельскохозяйственную отрасли, внося вклад в устойчивое развитие и благополучие нашей страны.