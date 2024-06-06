«Уралхим», Минобрнауки и АНО «Национальные приоритеты» будут популяризировать химию

Соглашение выступает основой эффективного сотрудничества Минобрнауки России, АНО «Национальные приоритеты» и «Уралхима», открывая новые возможности для взаимодействия между государственным сектором, промышленностью и обществом. Именно благодаря партнерству мы можем добиться наилучших результатов. Совместный проект охватывает более 11 000 детей, школьников, студентов, аспирантов, преподавателей, молодых ученых и специалистов. Мы стремимся не только к повышению информированности, но и к активному вовлечению людей в агрохимическую и сельскохозяйственную отрасли, внося вклад в устойчивое развитие и благополучие нашей страны.