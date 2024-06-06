«Уралкалий» реализовал программу «Уютный город»

В рамках программы «Уютный город», реализованной «Уралкалием» для создания комфортных условий проживания в Березниках и Соликамске, на общественных и придомовых территориях летом 2023 года было установлено 28 игровых комплексов и 10 спортивных площадок, уличное пространство оборудовано малыми архитектурными формами — скамейками, бульварными качелями, урнами. На территориях благоустроены пешеходные коммуникации — тротуары, дорожки, лестницы, аллея, а также газоны и парковка. Кроме этого, в городах обустроены безопасные подходы к девяти образовательным учреждениям. Два объекта в Березниках оснащены камерами видеонаблюдения.