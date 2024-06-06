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«Уралкалий» реализовал программу «Уютный город»

«Уралкалий» реализовал программу «Уютный город»

6 июня 2024, 10:12
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
Вопросы благоустройства в городах присутствия являются для «Уралкалия» одними из приоритетных направлений.

В рамках программы «Уютный город», реализованной «Уралкалием» для создания комфортных условий проживания в Березниках и Соликамске, на общественных и придомовых территориях летом 2023 года было установлено 28 игровых комплексов и 10 спортивных площадок, уличное пространство оборудовано малыми архитектурными формами — скамейками, бульварными качелями, урнами. На территориях благоустроены пешеходные коммуникации — тротуары, дорожки, лестницы, аллея, а также газоны и парковка. Кроме этого, в городах обустроены безопасные подходы к девяти образовательным учреждениям. Два объекта в Березниках оснащены камерами видеонаблюдения.

В 2022 году в рамках программы «Уютный город» компания выделила средства на установку игровых и спортивных площадок на придомовых и общественных территориях, малых архитектурных форм, выполнение работ по замене светильников, установке опор и новых линий электропередач, а также на благоустройство общественных территорий.

Финансовые затраты «Уралкалия» на реализацию программы в 2022–2023 годах составили 90 млн рублей.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Вопросы, связанные с благоустройством в городах присутствия, являются для «Уралкалия» одними из приоритетных. Программа «Уютный город» показала, что идея депутатов-калийщиков о создании комфортной среды при поддержке компании, содействии администрации города и активности жителей вполне осуществима. Это, в первую очередь, забота о людях. Общими усилиями мы делаем территории Березников и Соликамска более уютными и благоустроенными.
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