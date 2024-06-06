В 2024 году в Пермском крае организуют 17 официальных пляжей

В 2024 году на территории Пермского края будет организовано 17 пляжей, 16 из которых уже утверждены. Сейчас прорабатывается вопрос по открытию пляжа в Осинском округе. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС по Пермскому краю Вадим Арамилев на пресс-конференции ведомства.