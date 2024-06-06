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Posted Вчера, 16:30

Published Вчера, 16:30

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В 2024 году в Пермском крае организуют 17 официальных пляжей

В 2024 году в Пермском крае организуют 17 официальных пляжей

6 июня 2024, 16:30
Фото: properm.ru
В настоящий момент прорабатывается вопрос по открытию пляжа в Осинском округе.

В 2024 году на территории Пермского края будет организовано 17 пляжей, 16 из которых уже утверждены. Сейчас прорабатывается вопрос по открытию пляжа в Осинском округе. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС по Пермскому краю Вадим Арамилев на пресс-конференции ведомства.

Начало купального сезона — 10 июня.

№ п/п Водный объект Местоположение пляжа
1. р. Кама, левый берег Пермский муниципальный округ, п. Усть-Качка, курорт «Усть-Качка»
2. р. Кама, левый берег, Сайгатский залив Чайковский, база отдыха «Русь»
3. р. Кама, левый берег, Сайгатский залив Чайковский, территория Чайковского участкового лесничества, квартал № 62, в близи базы отдыха «Русь»
4. р. Добрянка, правый берег

Добрянка, ул. Ленина, 8, пляж «Нептун»
5. р. Кама, Воткинское в/х, Сайгатский залив

Чайковский, ул. Кабалевского, 9, городской пляж
6. р. Вож, правый берег Добрянка, пляж «Вейк-парк»
7. р. Тусь, левый берег

Добрянка, ул. Береговая, 38, база отдых «Дедюха»
8.

р. Кама, правый берег

 Полазна, Добрянский район, МБУ «Приоритет», городской пляж
9. р. Кама, левый берег

Добрянкский городской округ, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж № 1

 
10. р. Кама, левый берег

Добрянкский городской округ, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж № 1

 
11. р. Сылва, левый берег

село Троица, база отдыха «Раздолье», ООО «Раздолье-Троица»
12. р. Сылва, левый берег

Пермский муниципальный округ, д. Мостовая, пляж «Верде»
13. р. Сылва, левый берег Пермский муниципальный округ, д. Мостовая, пляж Niki Beach
14. р. Сылва, левый берег Пермский муниципальный округ, д. Мостовая, база отдыха «Спорт»
15. пруд в селе Берёзовка, правый берег Пермский муниципальный округ, д. Мостовая, база отдыха «Спорт»
16.

Пруд «Верхний», левый берег, в рп. Октябрьский

 Октябрьский район, рп. Октябрьский, Ленина, 57 администрация Октябрьского ГО
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#Пермский край#Мчс#Купальный сезон#Пляжи#Осинский округ
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