В 2024 году в Пермском крае организуют 17 официальных пляжей

Posted Вчера, 16:30
Published Вчера, 16:30
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В 2024 году на территории Пермского края будет организовано 17 пляжей, 16 из которых уже утверждены. Сейчас прорабатывается вопрос по открытию пляжа в Осинском округе. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС по Пермскому краю Вадим Арамилев на пресс-конференции ведомства.
Начало купального сезона — 10 июня.
|№ п/п
|Водный объект
|Местоположение пляжа
|1.
|р. Кама, левый берег
|Пермский муниципальный округ, п. Усть-Качка, курорт «Усть-Качка»
|2.
|р. Кама, левый берег, Сайгатский залив
|Чайковский, база отдыха «Русь»
|3.
|р. Кама, левый берег, Сайгатский залив
|Чайковский, территория Чайковского участкового лесничества, квартал № 62, в близи базы отдыха «Русь»
|4.
|р. Добрянка, правый берег
|
Добрянка, ул. Ленина, 8, пляж «Нептун»
|5.
|р. Кама, Воткинское в/х, Сайгатский залив
|
Чайковский, ул. Кабалевского, 9, городской пляж
|6.
|р. Вож, правый берег
|Добрянка, пляж «Вейк-парк»
|7.
|р. Тусь, левый берег
|
Добрянка, ул. Береговая, 38, база отдых «Дедюха»
|8.
|
р. Кама, правый берег
|Полазна, Добрянский район, МБУ «Приоритет», городской пляж
|9.
|р. Кама, левый берег
|
Добрянкский городской округ, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж № 1
|10.
|р. Кама, левый берег
|
Добрянкский городской округ, д. Демидково, ул. Курортная, 1/9, санаторий «Демидково», пляж № 1
|11.
|р. Сылва, левый берег
|
село Троица, база отдыха «Раздолье», ООО «Раздолье-Троица»
|12.
|р. Сылва, левый берег
|
Пермский муниципальный округ, д. Мостовая, пляж «Верде»
|13.
|р. Сылва, левый берег
|Пермский муниципальный округ, д. Мостовая, пляж Niki Beach
|14.
|р. Сылва, левый берег
|Пермский муниципальный округ, д. Мостовая, база отдыха «Спорт»
|15.
|пруд в селе Берёзовка, правый берег
|Пермский муниципальный округ, д. Мостовая, база отдыха «Спорт»
|16.
|
Пруд «Верхний», левый берег, в рп. Октябрьский
|Октябрьский район, рп. Октябрьский, Ленина, 57 администрация Октябрьского ГО