В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Авторы законопроекта уверены, что из-за ЕГЭ родители стали тратить средства на репетиторов, а коррупционная составляющая перешла из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. По словам депутатов, содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, в связи с чем родителям приходится обращаться к репетиторам, и не все россияне могут себе это позволить из-за высокой стоимости.