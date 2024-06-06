В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

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В Госдуму внесут межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ. Изменения могут коснуться закона «Об образовании в Российской Федерации», пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Авторами инициативы стали:
Авторы законопроекта уверены, что из-за ЕГЭ родители стали тратить средства на репетиторов, а коррупционная составляющая перешла из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. По словам депутатов, содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, в связи с чем родителям приходится обращаться к репетиторам, и не все россияне могут себе это позволить из-за высокой стоимости.
Помимо этого, в пояснительной записке депутаты указали, что благодаря отмене ЕГЭ можно будет повысить уровень знаний выпускников. По их мнению, школьники смогут избежать «бессмысленного заучивания ответов на тесты» и сохранить физическое и психическое здоровье.