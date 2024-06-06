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В Госдуму на рассмотрение внесут межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

6 июня 2024, 02:34
Фото: unsplash.com

В Госдуму на рассмотрение внесут межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты уверены, что инициатива позволит повысить уровень знаний школьников и сохранить их здоровье.

В Госдуму внесут межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ. Изменения могут коснуться закона «Об образовании в Российской Федерации», пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Авторами инициативы стали:

  • Ярослав Нилов (ЛДПР), глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов;
  • Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), первый замглавы комитета Госдумы по просвещению;
  • Нина Останина (КПРФ), председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Авторы законопроекта уверены, что из-за ЕГЭ родители стали тратить средства на репетиторов, а коррупционная составляющая перешла из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. По словам депутатов, содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, в связи с чем родителям приходится обращаться к репетиторам, и не все россияне могут себе это позволить из-за высокой стоимости.

Помимо этого, в пояснительной записке депутаты указали, что благодаря отмене ЕГЭ можно будет повысить уровень знаний выпускников. По их мнению, школьники смогут избежать «бессмысленного заучивания ответов на тесты» и сохранить физическое и психическое здоровье.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Образование#Госдума#Экзамены
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