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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Москве задержали гражданина Франции за сбор военных сведений о России

6 июня 2024, 13:52
Приехавшего в Москву гражданина Франции заподозрили в сборе данных о военной деятельности России. Фигуранта задержали и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

По данным СК, француз несколько лет собирал данные по военной и военно-технической деятельности России. Он неоднократно бывал в России, а том числе и в Москве. Об этом пишет 360.ru.

«Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства», — подчеркнули в ведомстве.

Гражданина Франции задержали благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям. Фигуранта уже доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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