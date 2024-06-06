В Москве задержали гражданина Франции за сбор военных сведений о России

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
По данным СК, француз несколько лет собирал данные по военной и военно-технической деятельности России. Он неоднократно бывал в России, а том числе и в Москве. Об этом пишет 360.ru.
«Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства», — подчеркнули в ведомстве.
Гражданина Франции задержали благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям. Фигуранта уже доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.