В Перми на время прохождения крестного хода перекроют движение

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В ближайшую среду, 12 июня, в Орджоникидзевском районе Перми ограничат движение транспорта на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает администрация Перми.
Ход будет посвящён годовщине мученической кончины Великого князя Михаила Романова — 12 июня 1918 года в Перми. Колонна участников пройдёт по улицам Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов.
Движение колонны стартует в 9:30 от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря по улице Висимской, 4а.
На период прохождения колонны участников Крестного хода будет кратковременно прекращено движение всех видов транспорта с 9:30 до 11:30, включая перекрёстки с перпендикулярными улицами, по следующим улицам: Соликамская, Мостовая, Огородникова, Ленинградская, Калгановская, Кузнецкая, 3-я Новгородская, Ивана Франко и Целинная.
Также на время прохождения колонны в районе улиц Огородникова и Кузнецкой возможны кратковременные ограничения движения на автобусных маршрутах №36 и №58. Часть рейсов может быть укорочена до остановки «Микрорайон Вышка-2».
По окончании Крестного хода в 11:30 у Храма-часовни во имя Святого благоверного князя Михаила Тверского (небесного покровителя Великого Князя Михаила Александровича) в микрорайоне Чапаева будет отслужена панихида по убиенным Великому Князю Михаилу Романову и его секретарю и другу Николаю Жонсону.