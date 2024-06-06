В Перми на время прохождения крестного хода перекроют движение

По окончании Крестного хода в 11:30 у Храма-часовни во имя Святого благоверного князя Михаила Тверского (небесного покровителя Великого Князя Михаила Александровича) в микрорайоне Чапаева будет отслужена панихида по убиенным Великому Князю Михаилу Романову и его секретарю и другу Николаю Жонсону.