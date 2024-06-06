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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Перми вводится ограничение движения всех видов транспорта из-за крестного хода

В Перми на время прохождения крестного хода перекроют движение

6 июня 2024, 13:23
Фото: 1MI

В Перми вводится ограничение движения всех видов транспорта из-за крестного хода

Крестный ход посвящён годовщине мученической кончины Великого князя Михаила Романова.

В ближайшую среду, 12 июня, в Орджоникидзевском районе Перми ограничат движение транспорта на время прохождения крестного хода. Об этом сообщает администрация Перми.

Ход будет посвящён годовщине мученической кончины Великого князя Михаила Романова — 12 июня 1918 года в Перми. Колонна участников пройдёт по улицам Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов.

Движение колонны стартует в 9:30 от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря по улице Висимской, 4а.

На период прохождения колонны участников Крестного хода будет кратковременно прекращено движение всех видов транспорта с 9:30 до 11:30, включая перекрёстки с перпендикулярными улицами, по следующим улицам: Соликамская, Мостовая, Огородникова, Ленинградская, Калгановская, Кузнецкая, 3-я Новгородская, Ивана Франко и Целинная.

Также на время прохождения колонны в районе улиц Огородникова и Кузнецкой возможны кратковременные ограничения движения на автобусных маршрутах №36 и №58. Часть рейсов может быть укорочена до остановки «Микрорайон Вышка-2».

По окончании Крестного хода в 11:30 у Храма-часовни во имя Святого благоверного князя Михаила Тверского (небесного покровителя Великого Князя Михаила Александровича) в микрорайоне Чапаева будет отслужена панихида по убиенным Великому Князю Михаилу Романову и его секретарю и другу Николаю Жонсону.

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