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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:50

В Перми отменили концерт стендап-комика Сергея Орлова

В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова

6 июня 2024, 10:48
Фото: Telegram-канал «Сергей Орлов Stand-Up»

В Перми отменили концерт стендап-комика Сергея Орлова

Сам артист информацию пока не комментировал.

В Перми перенесли на неопределенный срок концерт стендап-комика Сергея Орлова. Мероприятие должно было пройти сегодня вечером, 6 июня, в спортивном комплексе им. Сухарева, обратил внимание портал 59.ru.

Представители Центра спортивной подготовки Пермского края, который находится в СК Сухарева, рассказали журналистам, что организаторы концерта не уведомили правоохранительные органы о проведении мероприятия. Они не получили план безопасности, без которого нельзя проводить любые мероприятия в учреждении. Поэтому концерт решили перенести на другую дату, которую обещают сообщить позже.

«Нам поступило распоряжение от правительства о снятии концерта с нашей площадки. Информации о том, где будет проходить и будет ли вообще проходить концерт, у нас, к сожалению, нет», — заявили изданию URA.ru в СК им. Сухарева.

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#Общество#Пермь#Культура#Концерт
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