В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Перми перенесли на неопределенный срок концерт стендап-комика Сергея Орлова. Мероприятие должно было пройти сегодня вечером, 6 июня, в спортивном комплексе им. Сухарева, обратил внимание портал 59.ru.
Представители Центра спортивной подготовки Пермского края, который находится в СК Сухарева, рассказали журналистам, что организаторы концерта не уведомили правоохранительные органы о проведении мероприятия. Они не получили план безопасности, без которого нельзя проводить любые мероприятия в учреждении. Поэтому концерт решили перенести на другую дату, которую обещают сообщить позже.
«Нам поступило распоряжение от правительства о снятии концерта с нашей площадки. Информации о том, где будет проходить и будет ли вообще проходить концерт, у нас, к сожалению, нет», — заявили изданию URA.ru в СК им. Сухарева.