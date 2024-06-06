В Перми прошла всероссийская конференция о современных технологиях в строительстве

Более 200 молодых специалистов, студентов и представителей ведущих отечественных технических вузов получили возможность апробации и публикации своих идей и разработок. На пленарных докладах ведущие ученые и представители строительной индустрии представили свои наработки. Конференция помогла актуализировать главные направления научной и научно-технологической политики Прикамья в области новых материалов и транспортных технологий, энергосбережения, рационального природопользования и экологии. Материалы мероприятия опубликуют на сайте научной библиотеки Elibrary и в национальной библиографической базе данных «Российский индекс научного цитирования».