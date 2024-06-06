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В Перми прошла всероссийская конференция о современных технологиях в строительстве

В Перми прошла всероссийская конференция о современных технологиях в строительстве

6 июня 2024, 08:55
Фото: предоставлено пресс-службой ПНИПУ
Ведущие ученые и представители строительной индустрии представили свои наработки.

В рамках Десятилетия науки и технологий завершилась XVII Всероссийская молодежная конференция аспирантов, молодых ученых и студентов «Современные технологии в строительстве. Теория и практика». Она проходила с 29 по 31 мая на площадке вуза-бенефициара межвузовского кампуса «Будущее Пармы» — Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Фото: предоставлено пресс-службой ПНИПУ

Более 200 молодых специалистов, студентов и представителей ведущих отечественных технических вузов получили возможность апробации и публикации своих идей и разработок. На пленарных докладах ведущие ученые и представители строительной индустрии представили свои наработки. Конференция помогла актуализировать главные направления научной и научно-технологической политики Прикамья в области новых материалов и транспортных технологий, энергосбережения, рационального природопользования и экологии. Материалы мероприятия опубликуют на сайте научной библиотеки Elibrary и в национальной библиографической базе данных «Российский индекс научного цитирования».

Руководитель направления «Образование» Дирекции кампуса «Будущее Пармы» Максим Ильин считает, что межвузовский формат взаимодействия способствует вовлечению студентов в научную деятельность. В масштабах региона это позволяет внести весомый вклад в пространственное развитие Пермского края.

«Одно из направлений межвузовского учебного и научного взаимодействия в кампусе — это „Пространство Пармы“, ученые наших вузов-бенефициаров сейчас работают над созданием нескольких технологических продуктов, один из которых — цифровой двойник региона. Он представляет собой экспертно-аналитическую систему по пространственному развитию на основе больших данных. Наработки, полученные благодаря конференции позволят усилить экспериментальную базу направления», — рассказал Максим Ильин.

Справка. ПНИПУ — вуз-бенефициар кампуса мирового уровня «Будущее Пармы», создаваемого по национальному проекту «Наука и университеты». Кампус появится в правобережной части Перми, заняв площадь более 20 га. Здесь появятся учебные лаборатории и кабинеты, современный технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгесс-холл и жилые кварталы с гостиничном комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест.

Общая площадь построенных объектов составит свыше 160 тыс. кв. м. Работа кампуса позволит талантливым студентам Прикамья заниматься исследованиями и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, а также внедрять разработки в производственные процессы предприятий. Строительство кампуса должно начаться во втором полугодии текущего года.

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