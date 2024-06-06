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В Перми рядом с Центральным колхозным рынком планируется снести киоски

В Перми рядом с Центральным колхозным рынком планируется снести киоски

6 июня 2024, 05:22
Фото: properm.ru
Собственники НТО получили уведомления с требованием добровольного демонтажа.
Сюжет
Нто

В Перми администрация Ленинского района планирует снести девять киосков и павильонов рядом с Центральным колхозным рынком. Владельцы торговых точек получили уведомления о требовании добровольно демонтировать объекты. Об этом сообщило ведомство на официальном сайте.

Речь идет об НТО, размещенных на Шоссе Космонавтов, 22а (1 контейнер, 2 павильона), Шоссе Космонавтов, 24/1 (3 контейнера, 1 павильон), Шоссе Космонавтов, 6Б (1 павильон), ул. Пушкина, 100а (палатка).

Помимо этого, в Ленинском районе были обнаружены еще 17 незаконных торговых объектов, 14 из которых были добровольно демонтированы. В отношении одного НТО на ул. Борцов революции, 151/2 проводится принудительный демонтаж. Также ещё по двум НТО на ул Спешилова, 61а, 81 проводится подготовка распоряжений о принудительном демонтаже.

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#Пермь#Нто#Шоссе космонавтов#Администрация#Киоски#Демонтаж#Ленинский район#Павильоны#Торговые точки#Уведомления#Ул. Борцов Революции#Ул. Пушкина#Незаконные торговые объекты#Ул. Спешилова
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