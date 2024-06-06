В Перми рядом с Центральным колхозным рынком планируется снести киоски

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Перми администрация Ленинского района планирует снести девять киосков и павильонов рядом с Центральным колхозным рынком. Владельцы торговых точек получили уведомления о требовании добровольно демонтировать объекты. Об этом сообщило ведомство на официальном сайте.
Речь идет об НТО, размещенных на Шоссе Космонавтов, 22а (1 контейнер, 2 павильона), Шоссе Космонавтов, 24/1 (3 контейнера, 1 павильон), Шоссе Космонавтов, 6Б (1 павильон), ул. Пушкина, 100а (палатка).
Помимо этого, в Ленинском районе были обнаружены еще 17 незаконных торговых объектов, 14 из которых были добровольно демонтированы. В отношении одного НТО на ул. Борцов революции, 151/2 проводится принудительный демонтаж. Также ещё по двум НТО на ул Спешилова, 61а, 81 проводится подготовка распоряжений о принудительном демонтаже.