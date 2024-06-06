В Перми рядом с Центральным колхозным рынком планируется снести киоски

Помимо этого, в Ленинском районе были обнаружены еще 17 незаконных торговых объектов, 14 из которых были добровольно демонтированы. В отношении одного НТО на ул. Борцов революции, 151/2 проводится принудительный демонтаж. Также ещё по двум НТО на ул Спешилова, 61а, 81 проводится подготовка распоряжений о принудительном демонтаже.