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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Подмосковье арестовали организатора «Империи сильнейших ведьм»

6 июня 2024, 13:18
Жительница Подмосковья Алена Полынь, известная как Елена Суликова, руководительница группировки «Империя сильнейших ведьм», была арестована Ивантеевским районным судом Московской области до 4 августа.

Ее обвиняют в оскорблении религиозных чувств и экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба местного Следственного комитета, пишет 360.ru.

Во время судебного заседания Полынь потребовалась медицинская помощь и ее доставили в больницу. Она несколько раз ударилась головой об железные решетки. На место приехали медики для оказания помощи.

По информации РИА «Новости», Полынь предоставила медицинские документы, которые свидетельствуют о том, что она не может отбывать арест в СИЗО.

Согласно версии следствия, с января 2020 года по декабрь 2023 года подозреваемая занималась продажей экстремистской литературы, в которой содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ. Она также публиковала видеоролики, унижающие религиозные чувства верующих.

По данным источника 360.ru, храм организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой расположен в деревне Зайцево.

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