В Подмосковье арестовали организатора «Империи сильнейших ведьм»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Ее обвиняют в оскорблении религиозных чувств и экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба местного Следственного комитета, пишет 360.ru.
Во время судебного заседания Полынь потребовалась медицинская помощь и ее доставили в больницу. Она несколько раз ударилась головой об железные решетки. На место приехали медики для оказания помощи.
По информации РИА «Новости», Полынь предоставила медицинские документы, которые свидетельствуют о том, что она не может отбывать арест в СИЗО.
Согласно версии следствия, с января 2020 года по декабрь 2023 года подозреваемая занималась продажей экстремистской литературы, в которой содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ. Она также публиковала видеоролики, унижающие религиозные чувства верующих.
По данным источника 360.ru, храм организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой расположен в деревне Зайцево.