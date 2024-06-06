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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Пермском крае дорожает бензин и дизельное топливо

В Прикамье вновь подорожал бензин всех марок

6 июня 2024, 04:34
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае дорожает бензин и дизельное топливо

Рост цены на бензин в регионе был быстрее, чем в целом по России.

В Пермском крае литр бензина на заправках с 27 мая по 3 июня подорожал с 55,56 до 55,74 рублей. Это больше, чем в среднем по регионам России, где цена за литр топлива в среднем выросла с 55,23 до 55,37 рублей, сообщает Росстат.

На сегодняшний день Прикамье по-прежнему в лидерах по ценам на топливо среди регионов Приволжья. В среднем по ПФО цена литра бензина составила 53,74 рублей (неделю назад — 53,63 рублей).

Литр АИ-92 в Пермском крае вырос до 51,39 рублей (неделю назад был 51,24 рублей), АИ-95 — до 55,90 рублей (был 55,75 рублей), а АИ-98 подорожал до 70,64 рублей (был 70,24 рублей).

Цена дизельного топлива выросла до 65,81 рублей. Неделей ранее она фиксировалась на уровне 65,70 рублей за литр.

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#Экономика#Цены#Цены на бензин#Цены растут
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