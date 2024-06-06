В Прикамье вновь подорожал бензин всех марок

В Пермском крае литр бензина на заправках с 27 мая по 3 июня подорожал с 55,56 до 55,74 рублей. Это больше, чем в среднем по регионам России, где цена за литр топлива в среднем выросла с 55,23 до 55,37 рублей, сообщает Росстат.