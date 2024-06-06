В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве

9 февраля днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика — председателя городской думы Михаила Шубина, он не комментирует происходящее. По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, передача денег проводилась под контролем силовиков. Ранее Шубин обратился в УФСБ с заявлением о том, что медиаменеджер требует с него сумму порядка 500 тыс. рублей. Якобы Балякина пообещала ему за эту сумму не публиковать информацию интимного характера о его семье.