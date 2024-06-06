В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:09
Сегодня, 6 июня, судья Чайковского городского суда Николай Лагно рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания Натальи Балякиной под домашним арестом еще на месяц, до 9 июля. С ходатайством об этом вышло следствие местного отдела полиции.
Суд ограничил Балякиной свободу еще на месяц, избрав ей запрет определенных действий. Теперь до окончания расследования журналистка не может покинуть территорию региона, общаться со свидетелями по делу, использовать мобильную связь и интернет. Об избрании не связанной с арестом меры пресечения ходатайствовал адвокат Балякиной Алексей Шардаков.
По информации журналиста Properm.ru от информированных собеседников, расследование уголовного дела о вымогательстве у председателя Чайковской гордумы Михаила Шубина. По словам источников, в середине июня Балякину могут начать знакомить с материалами дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ, ей будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. Виновной в вымогательстве себя журналистка не считает, утверждая, что у нее были коммерческие взаимоотношения с политиком.
9 февраля днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика — председателя городской думы Михаила Шубина, он не комментирует происходящее. По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, передача денег проводилась под контролем силовиков. Ранее Шубин обратился в УФСБ с заявлением о том, что медиаменеджер требует с него сумму порядка 500 тыс. рублей. Якобы Балякина пообещала ему за эту сумму не публиковать информацию интимного характера о его семье.
Впервые 13 февраля судья Чайковского районного суда Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ и отправила Балякину в СИЗО до 9 апреля. По информации журналиста Properm.ru, тогда же ей было предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». После этого Балякину этапировали в Пермь и до 9 мая она находилась в СИЗО-5, пока не была отпущена судом под домашний арест.